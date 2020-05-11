Чешские СМИ назвали подозреваемого в перевозке рицина для покушения на мэра Праги и старосту Праги 6

Журналисты из программы «168 часов» телеканала ČT1 со ссылкой на свои источники сообщили, что 14 марта яд рицин для покушения на Зденека Гржиба и Онджея Колларжа провез в дипломатическом багаже и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. В Россотрудничестве назвали обвинения беспочвенными.

По данным источников «168 часов» в правоохранительных органах, чешские спецслужбы получили предупреждение о прибытии Кончакова в Прагу с рицином от дружественных спецслужб. Его не задержали и даже не стали проверять его багаж, опасаясь, что полученная информация может быть частью дезинформационной кампании с целью подорвать доверие к спецслужбам. Также источники сообщили, что Кончакова в аэропорте встретил первый секретарь посольства Александр Антонов, после чего они отправились в посольство.

В Россторудничестве отреагировали на эту информацию, назвав ее необоснованным нагнетанием ситуации, не способствующим конструктивному диалогу в российско-чешских отношениях.

«Эта ситуация является продолжением недружественных акций в дополнение к демонтажу чешскими муниципальными властями памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу», — заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Обвинения в адрес Кончакова она назвала беспочвенными.

«Это, конечно, в чистом виде провокация. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, — отметила она. — Наш представитель в Чехии — молодой человек, владеет чешским языком, хорошо относится к этой стране и любит ее. Считаю, что это бездоказательная, беспочвенные провокация со стороны чешских властей в логике тех действий, которые они предпринимают в последнее время».

Сам Кончаков на просьбу Seznam Zprávy прокомментировать обвинения ответил: «Это, должно быть, какая-то ошибка. Я вез в чемодане дезинфицирующие средства и конфеты».

О том, что мэр Праги взят под охрану полиции, стало известно 22 апреля. Причины этого не уточнялись. Тогда же еженедельник Respekt сообщил, под охраной полиции находится и староста Праги 6 Ондржей Коларж, принявший решение о демонтаже памятника маршалу Коневу.

Источники: ТАСС и The Insider