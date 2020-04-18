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Посольство России в Праге переедет с площади Бориса Немцова

Посольство России в Праге переедет с площади Бориса Немцова

Александра Кириченко 1756 0
В конце февраля площадь Под Каштаны в Праге 6, где расположено посольство, была переименована в площадь Бориса Немцова. Однако дипмиссия не будет указывать это название в своем адресе.
Посольство России в Праге переедет с площади Бориса Немцова

В ноте в адрес чешского МИДа посольство сообщило, что теперь официально находится на улице Коруновачни. Там, примерно в 400 метрах от главного здания посольства, расположен консульский отдел ведомства.

«Российское посольство сегодня информировало нас о смене адреса для доставки корреспонденции, речь идет исключительно об административном шаге», — отметила пресс-секретарь МИДа Зузана Штихова.

Нотой, переданной в МИД в электронном виде, дипломатическая миссия отреагировала на письмо от пражского магистрата, в котором сообщалось об официальной смене адреса российского посольства на площадь Бориса Немцова, дом 1. Стоит отметить, что здание посольства — единственный объект, который находится на этой площади.

На сайте дипломатической миссии пока указан адрес до переименования — Pod Kaštany 1.

Позже в посольстве России в Чехии так прокомментировали эту информацию: «С учетом того, что название улицы Коруновачни является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима "площадь Бориса Немцова", посольством принято решение в дальнейшем использовать адрес улица Коруновачни, ориентационный номер 36 в качестве своего официального адреса. В направленной на днях ноте в Дипломатический протокол МИД Чехии уведомили об этом чешскую сторону. Удивлены тем фактом, что внешнеполитическое ведомство Чешской Республики столь поспешно придало огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер. Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание».

Напомним, церемония переименования состоялась 27 февраля 2020 года. В ней приняли участие мэр Праги Зденек Гржиб, который выступил инициатором смены названия, чешские политики, а также дочь Бориса Немцова Жанна. 

Источник: aktualne.cz 

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