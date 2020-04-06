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В Москве экстремисты напали на посольство Чехии в России из-за демонтажа памятника Коневу

В Москве экстремисты напали на посольство Чехии в России из-за демонтажа памятника Коневу

Марина Коханкова 345 0
В воскресенье группа людей в масках вывесила на ограждение вокруг посольства Чехии в Москве плакат с надписью «Стоп фашизм!» и бросила несколько дымовых шашек на территорию посольства. Задержать преступников на месте не удалось.
В Москве экстремисты напали на посольство Чехии в России из-за демонтажа памятника Коневу

Чешский МИД сегодня подтвердил, что данная акция стала реакцией на снятие с постамента памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька намерен в связи с произошедшим направить в МИД Российской Федерации ноту протеста. По мнению МИД, Россия обязана защищать посольство, и власти ожидают, что российские власти больше не допустят подобных инцидентов.

«Чешская Республика протестует против нападения на территорию дипломатического представительства, которое страна пребывания обязана защищать», — сказала пресс-секретарь МИД Зузана Штихова. «Мы ожидаем, что российские власти примут меры для предотвращения повторения подобных инцидентов», — добавила она.

Как сообщает Чешское радио, ответственность за акцию взяла на себя незарегистрированная партия «Другая Россия». На своем сайте партия опубликовала следующее заявление: «Уничтожение памятника советскому маршалу — часть общей стратегии европейских государств по пересмотру итогов второй мировой войны. Отрицая заслуги советского народа в деле борьбы с нацизмом, власти Чехии сами встают на путь оправдания нацизма... Нет пересмотру итогов Великой Отечественной войны! Наши танки будут в Праге! Россия – все, остальное – ничто!» 

Источник: ceskenoviny.cz

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Чехия Россия
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