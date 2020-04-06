В Москве экстремисты атаковали посольство Чехии в России из-за демонтажа памятника Коневу

В воскресенье группа людей в масках вывесила на ограждение вокруг посольства Чехии в Москве плакат с надписью «Стоп фашизм!» и бросила несколько дымовых шашек на территорию дипмиссии. Задержать преступников на месте не удалось.

Чешский МИД сегодня подтвердил, что данная акция стала реакцией на снятие с постамента памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька намерен в связи с произошедшим направить в МИД Российской Федерации ноту протеста. По мнению МИД, Россия обязана защищать посольство, и власти ожидают, что российские власти больше не допустят подобных инцидентов.

«Чешская Республика протестует против нападения на территорию дипломатического представительства, которое страна пребывания обязана защищать, — заявила пресс-секретарь МИД Зузана Штихова. — Мы ожидаем, что российские власти примут меры для предотвращения повторения подобных инцидентов».

Как сообщает Чешское радио, ответственность за акцию взяла на себя незарегистрированная партия «Другая Россия». На своем сайте она опубликовала следующее заявление: «Уничтожение памятника советскому маршалу — часть общей стратегии европейских государств по пересмотру итогов Второй мировой войны. Отрицая заслуги советского народа в деле борьбы с нацизмом, власти Чехии сами встают на путь оправдания нацизма... Нет пересмотру итогов Великой Отечественной войны! Наши танки будут в Праге! Россия — все, остальное — ничто!»

Источник: ceskenoviny.cz