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Премьер Чехии обратился к народу: «Наша страна никогда не проходила через такие испытания»

Премьер Чехии обратился к народу: «Наша страна никогда не проходила через такие испытания»

Александра Кириченко 1079 0
Председатель чешского правительства Андрей Бабиш вечером в понедельник, 23 марта, выступил с видеообращением к народу. Он назвал текущую ситуацию одним из самых тяжелых моментов в новой истории и выразил надежду, что Чехия справится с пандемией.
Премьер Чехии обратился к народу: «Наша страна никогда не проходила через такие испытания»

«Наша страна за время своего существования не проходила через подобные испытания. Я осознаю, что мы усложняем людям жизнь. Никто из нас не был готов к такому», — сказал премьер.

По словам Бабиша, все в мире, включая чешское правительство, только учатся реагировать на пандемию такого масштаба. «Поэтому, прошу вас, простите нам отдельные ошибки или проблемы. Их много. Это кризисная ситуация, к которой не была готова ни одна страна Европы», — заявил политик.

Он также отметил, что как премьер-министр страны берет на себя полную политическую ответственность за принимаемые меры. Также Андрей Бабиш признал, что чрезвычайные меры, которые приняло правительство для сдерживания распространения коронавируса, могут продлиться дольше, чем изначально рассчитывал кабинет министров.

«Мы справимся, если объединимся и будем помогать друг другу. А главное, если будем вести себя ответственно и придерживаться новых правил», — сказал премьер, добавив, что в нарушении правительственных распоряжений нет никакого героизма. «Пижоны, которые должны быть в карантине, а вместо этого вместе распивают пива у входа в заведения, уж точно не герои», — добавил он.

Напомним, 23 марта было объявлено, что чрезвычайное положение и карантин в Чехии продлятся как минимум до 1 апреля.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус эпидемия Болезни Андрей Бабиш
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