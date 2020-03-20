Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса

Милош Земан решил сделать заявление из-за ситуации, вызванной распространением нового типа коронавируса COVID-19. Обращение можно было увидеть вечером 19 марта на телеканале Prima.

Земан напомнил, что примерно две недели назад он впервые сделал публичное заявление по поводу эпидемии коронавируса. Тогда президент полностью поддержал меры правительства Чешской Республики и предостерег от паники. С тех пор количество инфицированных людей значительно возросло, и в ближайшие дни не исключены первые смертельные случаи. С другой стороны, есть люди, которые уже выздоровели.

«Что касается текущей ситуации, я пригласил как нынешнего, так и бывшего министра здравоохранения и спросил их, что является самой большой проблемой в борьбе с коронавирусом. Мне сказали, что это значительный недостаток медицинских материалов. Поэтому я хотел бы поблагодарить Китайскую Народную Республику, единственную страну, которая помогла нам получить медицинские материалы. Мы отправили семь самолетов в Китай и, насколько мне известно, первая партия средств уже прибыла в Чешскую Республику», — сказал Земан.

Президент также призвал оппозицию поддержать меры правительства, по крайней мере на время карантина. Также глава государства поблагодарил добровольцев, которые оказывают помощь своим согражданам: пенсионерам и семьям с детьми, а также медикам в больницах.

Источник: seznamzpravy.cz