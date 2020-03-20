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Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса

Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса

Марина Коханкова 2036 0
Милош Земан решил сделать заявление из-за ситуации, вызванной распространением нового типа коронавируса COVID-19. Обращение можно было увидеть вечером 19 марта на телеканале Prima.
Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса

Земан напомнил, что примерно две недели назад он впервые сделал публичное заявление по поводу эпидемии коронавируса. Тогда президент полностью поддержал меры правительства Чешской Республики и предостерег от паники. С тех пор количество инфицированных людей значительно возросло, и в ближайшие дни не исключены первые смертельные случаи. С другой стороны, есть люди, которые уже выздоровели.

«Что касается текущей ситуации, я пригласил как нынешнего, так и бывшего министра здравоохранения и спросил их, что является самой большой проблемой в борьбе с коронавирусом. Мне сказали, что это значительный недостаток медицинских материалов. Поэтому я хотел бы поблагодарить Китайскую Народную Республику, единственную страну, которая помогла нам получить медицинские материалы. Мы отправили семь самолетов в Китай и, насколько мне известно, первая партия средств уже прибыла в Чешскую Республику», — сказал Земан.

Президент также призвал оппозицию поддержать меры правительства, по крайней мере на время карантина. Также глава государства поблагодарил добровольцев, которые оказывают помощь своим согражданам: пенсионерам и семьям с детьми, а также медикам в больницах.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Милош Земан Чехия коронавирус
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