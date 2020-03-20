Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса

Земан напомнил, что примерно две недели назад он впервые сделал публичное заявление по поводу эпидемии коронавируса. Тогда президент полностью поддержал меры правительства Чешской Республики и предостерег от паники. С тех пор количество инфицированных людей значительно возросло, и в ближайшие дни не исключены первые смертельные случаи. С другой стороны, есть люди, которые уже выздоровели.
«Что касается текущей ситуации, я пригласил как нынешнего, так и бывшего министра здравоохранения и спросил их, что является самой большой проблемой в борьбе с коронавирусом. Мне сказали, что это значительный недостаток медицинских материалов. Поэтому я хотел бы поблагодарить Китайскую Народную Республику, единственную страну, которая помогла нам получить медицинские материалы. Мы отправили семь самолетов в Китай и, насколько мне известно, первая партия средств уже прибыла в Чешскую Республику», — сказал Земан.
Президент также призвал оппозицию поддержать меры правительства, по крайней мере на время карантина. Также глава государства поблагодарил добровольцев, которые оказывают помощь своим согражданам: пенсионерам и семьям с детьми, а также медикам в больницах.
Источник: seznamzpravy.cz