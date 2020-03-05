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Спорные квартиры в Праге перепишут на Россию

Спорные квартиры в Праге перепишут на Россию

Марина Коханкова 511 0
Год назад чешские СМИ подняли вопрос о трех жилых домах в Праге, которыми распоряжается посольство России. Хотя здания находятся в собственности чешского государства, российская сторона сдает их без договора о найме, а жильцы неоднократно оказывались в эпицентре конфликтов. Сейчас стороны достигли определенного прогресса в решении проблемы.
Фото: Tom McEnchroe
Спорные квартиры в Праге перепишут на Россию

Внимание к недвижимости, находящейся в ведении российского дипломатического представительства, привлекло расследование Deník N. Речь идет о зданиях в шестом и седьмом районах Праги, на улицах Овенецка, Волькерова и Швайгерова. Следует отметить, что еще в 1970-х их на собственные средства построил Советский Союз, однако Россия, согласно кадастру, не стала собственником недвижимости. Российское посольство распоряжается зданиями на основании договоров, заключенных еще между Советским Союзом и ЧССР. Согласно им, квартиры могут использоваться исключительно для нужд дипломатов.

Однако, как выяснили журналисты Deník N, арендаторы платили за наем жилья наличными сотруднику посольства Александру Терентьеву как представителю «Госзагрансобственности», не получая никаких документов, в том числе подтверждения о проживании, что необходимо при оформлении вида на жительство. Это приводило к конфликтам и даже дракам с упомянутым Тереньевым, в ходе которых люди получали травмы.

В результате в МИД был вызван посол России Александр Змеевский с требованием отозвать этого дипломата из Чехии. В августе 2019 года Тереньев покинул страну.

В декабре прошлого года полиция депортировала четырех иностранцев, которые проживали в «посольских квартирах» без вида на жительство. Им был запрещен въезд в Чехию на срок от года до четырех лет. «Чешские законы должны распространяться на всех», – прокомментировал тогда ситуацию министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Появление в чешских СМИ темы «русских квартир» МИД России назвал «искусственно раздутой кампанией» и «нездоровой атмосферой». Одновременно дипмиссия напомнила о том, что в Москве также можно найти недвижимость, которой распоряжается Чехия, прежде всего так называемый Чешский дом, где находятся офисы чешских компаний, работающих в России, и более ста жилых квартир. 

«В конце января правительство одобрило документ, которым регулируется регистрация собственности российской недвижимости на нашей территории. Это означает, что здания и строения, которые у нас построила российская сторона или Советский Союз и которые они оплачивали из своих средств (что может быть доказано), в кадастре недвижимости будут переписаны на российскую сторону», — сообщила журналистам Deník N пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова. При этом земельные участки, на которых построены объекты, и в дальнейшем будут находиться в собственности чешского государства.

Штихова также сообщила, что произойдет урегулирование неверного с юридической точки зрения статуса права собственности, а также ответственности за эту собственность. «Следует подчеркнуть, что это не является подарком», — добавила она.

Зеркальные шаги сделает и Россия, то есть в российском кадастре как собственник недвижимости в Москве будет указана Чехия. Как сообщает чешский МИД, таким образом произойдет частичное урегулирование отношений между двумя странами. Изменения в чешском кадастре коснутся не только квартир в Праге, но еще более десяти объектов недвижимости, построенных СССР на территории Чехии. Все они будут официально переписаны на Россию.

Однако МИД Чехии по-прежнему считает, что, согласно договору, который никто не отменял, здания могут использоваться только дипломатами посольства РФ и российскими торговыми представителями, и запись в кадастре не аннулирует это требование. При этом, как сообщает пресс-служба ведомства в интервью изданию Deník N, посольство России продолжает сдавать помещения в аренду и получать за это деньги, что остается предметом переговоров, которые продолжаются между чешской и российской сторонами.

Источник: radio.cz
 

 

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Темы
недвижимость Россия Чехия Министерство иностранных дел
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