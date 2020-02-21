Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.08
USD
23.14
RUB
0.36
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
04n 4 °C
Андрей Бабиш занял первое место по популярности среди чешских политиков

Андрей Бабиш занял первое место по популярности среди чешских политиков

Марина Коханкова 115 1
Согласно опросу агентства STEM, примерно 50% жителей республики положительно относятся к премьер-министру Чехии Андрею Бабишу. Однако еще 49% процентов респондентов недовольны его деятельностью как политика.
Андрей Бабиш занял первое место по популярности среди чешских политиков

Согласно более раннему опросу CVVM, проведенному в январе, Бабиш также был самым популярным политиком, хотя число противников премьера (54%) превышало количество сторонников (40%).

По данным агентства STEM, министру финансов Алене Шиллерове доверяют 47%, а негативно относятся к ней 33% чехов. Третье место по популярности среди чешского населения занимает министр труда и социальных дел Яна Малачова, которую поддержали 41% участников опроса. Тем не менее, число тех, кому она не нравится как политик, составляет 46%.

Министр обороны Любомир Метнар был худшим из членов правительства. Половина граждан заявили, что вообще его не знают, и только 17% людей его поддерживают. Среди оппозиционных политиков наиболее успешным оказался глава партии «Пираты» Иван Бартош, которого поддерживают 40% респондентов. .

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Опрос общественного мнения политика Андрей Бабиш Чехия
Читайте
по теме 
Статистики проанализируют, как живут чешские семьи
13.02.2020 14:00 Экономика
Статистики проанализируют, как живут чешские семьи
3423 0
Чешская сосна может быть признана Европейским деревом года
13.02.2020 08:50 Общество
Чешская сосна может быть признана Европейским деревом года
970 0
Начался «Сухой февраль»: можете ли вы продержаться месяц без алкоголя?
03.02.2020 10:00 Общество
Начался «Сухой февраль»: можете ли вы продержаться месяц без алкоголя?
4426 3
Чехи доверяют Путину больше, чем Трампу
09.01.2020 13:33 Политика
Чехи доверяют Путину больше, чем Трампу
3585 0
Последние новости:
21
февраля
Женщина в Брно подожгла машину в знак протеста против изменения климата
21.02.2020 13:07 Общество
Женщина в Брно подожгла машину в знак протеста против изменения климата
328 1
Полиция задержала несколько человек, подозреваемых в кражах
21.02.2020 11:37 Экономика
Полиция задержала несколько человек, подозреваемых в кражах
474 1
На выходных в Чехии будет дуть сильный ветер
21.02.2020 10:11 Общество
На выходных в Чехии будет дуть сильный ветер
441 1
20
февраля
Цены на бензин в Чехии продолжают падать
20.02.2020 14:19 Экономика
Цены на бензин в Чехии продолжают падать
3155 1
Главный Пражский рынок в этом году отметит 125-летний юбилей
20.02.2020 11:54 Культура
Главный Пражский рынок в этом году отметит 125-летний юбилей
1033 1
Мотивом стрельбы в Германии была ненависть к иностранцам
20.02.2020 10:07 Общество
Мотивом стрельбы в Германии была ненависть к иностранцам
1231 1
19
февраля
Самоубийца шесть часов провел на высокой стене, а потом потерял сознание
19.02.2020 15:54 Общество
Самоубийца шесть часов провел на высокой стене, а потом потерял сознание
1380 1
В чешском фильме «Пилот» прозвучали песни Янки Дягилевой
19.02.2020 15:37 Культура
В чешском фильме «Пилот» прозвучали песни Янки Дягилевой
1375 1
В Чехии с пятого этажа упала десятилетняя девочка
19.02.2020 13:40 Общество
В Чехии с пятого этажа упала десятилетняя девочка
1265 1
Стоимость ремонта в Чехии растет из-за нехватки мастеров
19.02.2020 12:00 Экономика
Стоимость ремонта в Чехии растет из-за нехватки мастеров
3458 1


Мобильная версия