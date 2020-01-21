Андрей Бабиш настаивает на увольнении главы Минтранса

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш направил президенту республики Милошу Земану предложение уволить Владимира Кремлика с поста главы Министерства транспорта. Одна из причин — срыв заказа на создание информационной системы для использования электронных виньеток.

Об этом премьер-министр заявил журналистам после заседания правительства. Кроме того, Бабиш указал на ошибки, допущенные министром в работе, а также на включение транспортной отрасли в состав Минпромторга.



Заказ на создание информационной системы для использования электронных виньеток стоимостью 401 млн крон без проведения тендера был передан компании Asseco Central Europe. Оппозиция и премьер-министр подвергли способ выбора подрядчика и стоимость госзаказа критике.

«Как менеджер министр Кремлик абсолютно не справился с подготовкой заказа. Он намеревался поручить это за огромную сумму одной из фирм без какого-либо предварительного конкурса. Так нельзя обращаться со средствами налогоплательщиков. Нельзя, чтобы госслужащие делали, что хотят», — сказал Бабиш.

Одновременно Бабиш сообщил о своем намерении передать исполнение функций главы Минтранса министру промышленности и торговли Карелу Гавличеку, возможно, на постоянной основе.

Источник: denik.cz