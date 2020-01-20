Скончался председатель Сената Чехии Ярослав Кубера

Ярослав Кубера руководил мэрией города Теплице, с 2000 года был сенатором от партии гражданских демократов. В 2018 году был назначен главой Верхней палаты чешского парламента.
Кубера был известен отличным чувством юмора: своими шутками он часто развлекал не только коллег-политиков, но и широкую публику.
Глава Сената умер в воскресенье днем. Он ехал на автомобиле в офис и внезапно почувствовал себя плохо. Сначала его отвезли в больницу в Теплице, затем он был переведен в Усти-над-Лабем, где скончался.
Ярослав Кубера был женат, у него две дочери.
В связи со смертью политика Сенат созвал внеочередное заседание оргкомитета, которое состоится во вторник утром.
Источник: novinky.cz