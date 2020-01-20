Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.12
USD
22.66
RUB
0.37
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
04d 3 °C
Скончался председатель Сената Чехии Ярослав Кубера

Скончался председатель Сената Чехии Ярослав Кубера

Марина Комарова 150 0
19 января в возрасте 72 лет скоропостижно скончался глава Сената Чешской Республики Ярослав Кубера. Эту информацию подтвердил первый заместитель председателя Сената Йиржи Ружичка.
Скончался председатель Сената Чехии Ярослав Кубера

Ярослав Кубера руководил мэрией города Теплице, с 2000 года был сенатором от партии гражданских демократов. В 2018 году был назначен главой Верхней палаты чешского парламента.

Кубера был известен отличным чувством юмора: своими шутками он часто развлекал не только коллег-политиков, но и широкую публику. 

Глава Сената умер в воскресенье днем. Он ехал на автомобиле в офис и внезапно почувствовал себя плохо. Сначала его отвезли в больницу в Теплице, затем он был переведен в Усти-над-Лабем, где скончался.

Ярослав Кубера был женат, у него две дочери.

В связи со смертью политика Сенат созвал внеочередное заседание оргкомитета, которое состоится во вторник утром.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Сенат ЧР Чехия политика
Читайте
по теме 
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
08.12.2019 13:57 Экономика
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
1284 0
21 августа официально станет Днем памяти жертв вторжения и оккупации
05.12.2019 07:30 Политика
21 августа официально станет Днем памяти жертв вторжения и оккупации
2352 1
День открытых дверей пройдет в Сенате Чехии и МИД
06.05.2019 12:27 Культура
День открытых дверей пройдет в Сенате Чехии и МИД
1589 0
Сенат Чехии предлагает отменить налог на покупку недвижимости
03.05.2019 12:16 Экономика
Сенат Чехии предлагает отменить налог на покупку недвижимости
3782 0
Последние новости:
20
января
Иностранцы довольны чешскими зарплатами
20.01.2020 12:05 Экономика
Иностранцы довольны чешскими зарплатами
537 0
При пожаре на свиноферме в Чехии погибло 1300 поросят
20.01.2020 11:00 Общество
При пожаре на свиноферме в Чехии погибло 1300 поросят
174 0
В Чехию спустя три года вернулся птичий грипп
20.01.2020 10:00 Экономика
В Чехию спустя три года вернулся птичий грипп
283 0
19
января
Восемь человек погибли при пожаре в интернате для инвалидов
19.01.2020 14:22 Общество
Восемь человек погибли при пожаре в интернате для инвалидов
1235 1
17
января
Услугами пражского аэропорта в 2019 году воспользовались почти 18 млн человек
17.01.2020 13:46 Экономика
Услугами пражского аэропорта в 2019 году воспользовались почти 18 млн человек
797 1
Мэрия Праги представила проект реконструкции отеля InterContinental
17.01.2020 12:00 Общество
Мэрия Праги представила проект реконструкции отеля InterContinental
1537 0
Завершена реконструкция часовни на Петршине
17.01.2020 09:46 Культура
Завершена реконструкция часовни на Петршине
684 0
В пражском тоннеле Бланка сгорел автомобиль Lamborghini
17.01.2020 09:27 Общество
В пражском тоннеле Бланка сгорел автомобиль Lamborghini
2647 1
16
января
Количество иностранных работников в Чехии увеличилось до 13%
16.01.2020 16:51 Экономика
Количество иностранных работников в Чехии увеличилось до 13%
2239 1
Мусорщики повредили старинный фонарь у Карлова моста
16.01.2020 13:08 Общество
Мусорщики повредили старинный фонарь у Карлова моста
1658 0


Мобильная версия