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Правительство России подало в отставку

Правительство России подало в отставку

Марина Комарова 389 0
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку, заявление об этом последовало за оглашением послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По завершении выступления Путина состоялась рабочая встреча премьер-министра с главой государства.
Фото: Reuters
Правительство России подало в отставку

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что в ходе встречи обсуждались «инициативы, озвученные главой государства в послании, вопросы, связанные с реализацией его положений». В своем послании Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства, предоставив Госдуме право не только согласовывать кандидатуру премьер-министра, но и утверждать ее, а также всех остальных членов кабмина.

«Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, — они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — объяснил Медведев свое решение уйти в отставку на встрече Путина с членами кабмина.

В соответствии со ст. 117 Конституции правительство может подать в отставку. В случае отставки правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового кабинета министров.

Президент поблагодарил всех членов правительства за работу и попросил их исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

«Мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас», — сказал президент.

В соответствии со ст. 111 Конституции России, президент страны после отставки правительства должен в течение не более чем двух недель внести в Госдуму предложение о кандидатуре нового главы кабмина.

Источник: РБК

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