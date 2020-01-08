Более половины чехов поддерживают однодневные президентские выборы

Треть граждан страны довольны нынешним двухдневным голосованием, свидетельствует опрос, проведенный агентством Median для Чешского радио.
Люди, которые поддерживают однодневные выборы, предпочитают голосовать в выходные дни, причем половина их них выбирает субботу и только 7% — воскресенье. Около 43% опрошенных больше устраивает голосование в будние дни.
Проект закона об организации выборов был отправлен на процедуру согласования осенью прошлого года. Изменения могут начать действовать уже во время парламентских выборов 2021 года.
Источник: ceskatelevize.cz