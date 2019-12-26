Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.46
USD
22.93
RUB
0.37
UAH
0.99
Энциклопедия Карта Погода
04n 2 °C
Земан в рождественском обращении охарактеризовал проблему Чехии одним словом

Земан в рождественском обращении охарактеризовал проблему Чехии одним словом

Александра Кириченко 1146 0
Президент в своем телеобращении пожелал гражданам боли от мыслительного процесса. Также Милош Земан назвал борьбу с изменениями климата новой религией, а себя — еретиком в этом отношении.
Земан в рождественском обращении охарактеризовал проблему Чехии одним словом

Глава государства обратился с телеэкранов к народу уже в седьмой раз. Его выступление состоялось 26 декабря в 13:00.

«Я не хочу желать только здоровья, счастья и долгих лет, — сказал Земан. — Я бы хотел пожелать вам боли. Но вы знаете, какой боли? Такой, о которой говорил Томаш Масарик, утверждавший, что мыслительный процесс — это больно».

Президент пожелал всем оставаться свободными личностями с собственным мнением, не поддающимся манипуляциям.

Значительную часть своего телеобращения глава государства посвятил критике теории климатических изменений: «Дискуссия о климатических изменениях превращается в новую религию, и позвольте мне здесь быть еретиком. Уже миллионы лет на этой планете сменяют друг друга теплые и холодные периоды. И я не уверен, что причина потепления в деятельности человека, а не, например, в движении земной оси». Земан напомнил, что Гренландия была зеленой, пока не наступил малый ледниковый период.

Также Земан раскритиковал источники возобновляемой энергии, отметив, что в Чехии солнечная и ветровая энергетика активно дотируется государством, но при этом на солнечные электростанции приходится лишь 3% производимой энергии. В целом возобновляемую энергетику он назвал ненадежной.

В своем выступлении чешский президент отметил низкий уровень безработицы в стране, рост зарплат и пенсий и относительно низкий уровень государственного долга. Затем он задал риторический вопрос: «А у какой из стран нет проблем?» и уточнил, что ключевую проблему Чехии можно охарактеризовать одним словом — медлительность (медленное вынесение судебных решений, медленная выдача разрешений на строительство, медленное развитие транспортной инфраструктуры). С учетом этого Земан выразил надежду, что готовящийся строительный закон поможет ускорить процесс строительства и преодолеть кризис с жильем.

Источник: hrad.cz 

Рассказать всем:
Темы
Милош Земан Рождество
Читайте
по теме 
Земан назвал российскую реакцию на решение сделать 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года неприемлемой
19.12.2019 10:28 Политика
Земан назвал российскую реакцию на решение сделать 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года неприемлемой
1975 1
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
08.12.2019 13:57 Экономика
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
1054 0
Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV
29.11.2019 11:09 Общество
Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV
1271 0
Чехи назвали Гавела лучшим президентом за последние 30 лет
25.11.2019 09:02 Политика
Чехи назвали Гавела лучшим президентом за последние 30 лет
1061 0
Последние новости:
25
декабря
В Праге между костелами с рождественскими вертепами запустили исторический трамвай
25.12.2019 13:40 Культура
В Праге между костелами с рождественскими вертепами запустили исторический трамвай
1931 0
24
декабря
Женщина попала в ДТП из-за рождественского карпа
24.12.2019 16:21 Общество
Женщина попала в ДТП из-за рождественского карпа
1962 0
23
декабря
Хакерская атака парализовала работу чешской угледобывающей компании
23.12.2019 19:40 Экономика
Хакерская атака парализовала работу чешской угледобывающей компании
928 0
Стало известно, какие продукты чаще всего воруют из чешских супермаркетов
23.12.2019 15:35 Общество
Стало известно, какие продукты чаще всего воруют из чешских супермаркетов
1623 0
Рождественский Сочельник будет намного теплее обычного
23.12.2019 13:33 Общество
Рождественский Сочельник будет намного теплее обычного
1020 0
«Уральские авиалинии» запускают рейс между Прагой и Ростовом-на-Дону
23.12.2019 09:41 Экономика
«Уральские авиалинии» запускают рейс между Прагой и Ростовом-на-Дону
1132 0
На Главном вокзале сегодня исполнят традиционную «Рыбовку»
23.12.2019 09:26 Общество
На Главном вокзале сегодня исполнят традиционную «Рыбовку»
828 0
20
декабря
В пражском метро начали тестировать «умные» электронные табло
20.12.2019 18:30 Общество
В пражском метро начали тестировать «умные» электронные табло
1633 0
Услуги Чешской почты подорожают с Нового года
20.12.2019 13:49 Экономика
Услуги Чешской почты подорожают с Нового года
1077 0
По всей Чехии началась продажа рождественских карпов
20.12.2019 10:29 Общество
По всей Чехии началась продажа рождественских карпов
1600 0


Мобильная версия