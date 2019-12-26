Земан в рождественском обращении охарактеризовал проблему Чехии одним словом

Президент в своем телеобращении пожелал гражданам боли от мыслительного процесса. Также Милош Земан назвал борьбу с изменениями климата новой религией, а себя — еретиком в этом отношении.

Глава государства обратился с телеэкранов к народу уже в седьмой раз. Его выступление состоялось 26 декабря в 13:00.

«Я не хочу желать только здоровья, счастья и долгих лет, — сказал Земан. — Я бы хотел пожелать вам боли. Но вы знаете, какой боли? Такой, о которой говорил Томаш Масарик, утверждавший, что мыслительный процесс — это больно».

Президент пожелал всем оставаться свободными личностями с собственным мнением, не поддающимся манипуляциям.

Значительную часть своего телеобращения глава государства посвятил критике теории климатических изменений: «Дискуссия о климатических изменениях превращается в новую религию, и позвольте мне здесь быть еретиком. Уже миллионы лет на этой планете сменяют друг друга теплые и холодные периоды. И я не уверен, что причина потепления в деятельности человека, а не, например, в движении земной оси». Земан напомнил, что Гренландия была зеленой, пока не наступил малый ледниковый период.

Также Земан раскритиковал источники возобновляемой энергии, отметив, что в Чехии солнечная и ветровая энергетика активно дотируется государством, но при этом на солнечные электростанции приходится лишь 3% производимой энергии. В целом возобновляемую энергетику он назвал ненадежной.

В своем выступлении чешский президент отметил низкий уровень безработицы в стране, рост зарплат и пенсий и относительно низкий уровень государственного долга. Затем он задал риторический вопрос: «А у какой из стран нет проблем?» и уточнил, что ключевую проблему Чехии можно охарактеризовать одним словом — медлительность (медленное вынесение судебных решений, медленная выдача разрешений на строительство, медленное развитие транспортной инфраструктуры). С учетом этого Земан выразил надежду, что готовящийся строительный закон поможет ускорить процесс строительства и преодолеть кризис с жильем.

Источник: hrad.cz