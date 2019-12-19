Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.48
USD
22.9
RUB
0.37
UAH
0.98
Энциклопедия Карта Погода
50d 2 °C
Земан назвал российскую реакцию на решение сделать 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года неприемлемой

Земан назвал российскую реакцию на решение сделать 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года неприемлемой

Дмитрий Иволга 144 0
Об оккупации Чехословакии и ее жертвах нужно напоминать, а не забывать, заявил пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек. Ранее в российском МИДе сообщили, что такой шаг вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству двух стран.
Земан назвал российскую реакцию на решение сделать 21 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года неприемлемой

«Такая реакция абсолютно несоразмерна и неприемлема. Об оккупации 1968 года и ее невинных жертвах нужно напоминать, а ни в коем случае не забывать. Тот факт, что господин президент 13 декабря подписал соответствующий закон, является ясной и принципиальной позицией», — отметил Овчачек. 

Накануне российский МИД распространил заявление о том, что в России разочарованы принятием этого закона. В министерстве считают, что стремление Праги вернуться «к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст» и «нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений», вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству. Также подход руководства Чехии был назван противоречащим договоренностям, закрепленным в договоре 1993 года о дружбе и сотрудничестве. 

Напомним, День памяти жертв вторжения и последующей оккупации войсками Варшавского договора в 1968 году включен в официальный календарь в качестве знаменательной даты. Это не государственный праздник и не выходной.

Источник: e15.cz и Interfax.ru 

Рассказать всем:
Темы
Милош Земан Россия
Читайте
по теме 
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
08.12.2019 13:57 Экономика
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
951 0
Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV
29.11.2019 11:09 Общество
Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV
1148 0
Чехи назвали Гавела лучшим президентом за последние 30 лет
25.11.2019 09:02 Политика
Чехи назвали Гавела лучшим президентом за последние 30 лет
961 0
Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов
25.10.2019 10:25 Экономика
Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов
3936 0
Последние новости:
19
декабря
На Староместской площади будут раздавать рыбный суп с коньяком
19.12.2019 11:20 Общество
На Староместской площади будут раздавать рыбный суп с коньяком
17 0
18
декабря
+18 в декабре: на 50 метеостанциях в Чехии побиты температурные рекорды
18.12.2019 19:47 Общество
+18 в декабре: на 50 метеостанциях в Чехии побиты температурные рекорды
728 0
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд
18.12.2019 17:36 Экономика
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд
1344 0
За последние два года чехи стали более религиозными
18.12.2019 14:12 Общество
За последние два года чехи стали более религиозными
448 0
Прага запустила пилотный проект по сбору и вывозу «кухонного» мусора
18.12.2019 11:31 Общество
Прага запустила пилотный проект по сбору и вывозу «кухонного» мусора
893 0
Повышение пособия на детей для всех не состоится
18.12.2019 11:00 Экономика
Повышение пособия на детей для всех не состоится
21131 0
17
декабря
Алкоголь и сигареты подорожают с Нового года
17.12.2019 17:35 Экономика
Алкоголь и сигареты подорожают с Нового года
1104 0
Выход четвертого мобильного оператора на чешский рынок откладывается
17.12.2019 16:54 Экономика
Выход четвертого мобильного оператора на чешский рынок откладывается
662 1
Чехия выбрала название для своей экзопланеты
17.12.2019 13:37 Общество
Чехия выбрала название для своей экзопланеты
475 0
Пивные велосипеды исчезнут из центра Праги к марту
17.12.2019 11:32 Общество
Пивные велосипеды исчезнут из центра Праги к марту
1359 0


Мобильная версия