Памятник власовцам установят в мае 2020 года

Руководство пражского района Ржепорые на заседании 10 декабря одобрило установку падшим воинам Русской освободительной армии.

Как уточнил автор идеи староста Ржепорые Павел Новотны, памятник будет размещен в поле зрения камер видеонаблюдения и защищен от нанесения граффити.

«Ржепорые хочет отдать дань бойцам РОА, павшим по время Пражского восстания», — пояснил Новотны, уточнив, что это не будет памятник генералу Власову. «Мы в курсе их предшествующих злодеяний», — отметил он.

Местные жители, участвовавшие в дискуссии, посоветовали снабдить мемориал пояснительной доской, на которой бы говорилось не только о том, что военные РОА помогли чехам в борьбе с нацизмом, но и о других их поступках, в частности предыдущем сотрудничестве с Третьим рейхом.

Напомним, установка памятника (изначально речь шла о мемориальной доске) вызвала резкую критику со стороны России и заодно сделало Новотны широко известным за пределами Чехии.

Источник: novinky.cz