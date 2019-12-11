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Памятник власовцам установят в мае 2020 года

Памятник власовцам установят в мае 2020 года

Александра Кириченко 393 0
Руководство пражского района Ржепорые на заседании 10 декабря одобрило установку падшим воинам Русской освободительной армии.
Памятник власовцам установят в мае 2020 года

Как уточнил автор идеи староста Ржепорые Павел Новотны, памятник будет размещен в поле зрения камер видеонаблюдения и защищен от нанесения граффити. 

«Ржепорые хочет отдать дань бойцам РОА, павшим по время Пражского восстания», — пояснил Новотны, уточнив, что это не будет памятник генералу Власову. «Мы в курсе их предшествующих злодеяний», — отметил он.

Местные жители, участвовавшие в дискуссии, посоветовали снабдить мемориал пояснительной доской, на которой бы говорилось не только о том, что военные РОА помогли чехам в борьбе с нацизмом, но и о других их поступках, в частности предыдущем сотрудничестве с Третьим рейхом. 

Напомним, установка памятника (изначально речь шла о мемориальной доске) вызвала резкую критику со стороны России и заодно сделало Новотны широко известным за пределами Чехии.

Источник: novinky.cz 

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Темы
памятник Прага Россия
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