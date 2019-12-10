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Участники демонстрации против Бабиша исписали мелом асфальт в центре Праги

Участники демонстрации против Бабиша исписали мелом асфальт в центре Праги

Александра Кириченко 291 0
Вечером во вторник, 10 декабря, состоялась очередная демонстрация против премьер-министра, организованная инициативой «Миллион мгновений для демократии». Люди сначала собрались на Вацлавской площади, а затем отправились по улицам Na příkopě, Hybernská и Opletalova на Главный вокзал.
Участники демонстрации против Бабиша исписали мелом асфальт в центре Праги

Организаторы оценивают количество участников в 60 тысяч человек, полиция насчитала 35 тысяч. Протестующие в итоге заполнили весь верхний этаж Главного вокзала, включая выходы к платформам, и половину нижнего. Там они раздавали листовки и выкрикивали лозунги, направленные против Андрея Бабиша. Люди скандировали «С нас хватит», «В отставку», «Мы не твоя фирма» и т.д.

По дороге с площади на вокзал протестующие по призыву главы «Миллиона мгновений для демократии» писали лозунги и призывы уйти в отставку мелом на дорогах и тротуарах, а также исписали фасад Народного дома, где находится штаб Социал-демократической партии. В частности, на нем они оставили надпись «Коллаборационисты».

Изначально организаторы планировали шумное шествие с клаксонами, свистками и барабанами, но отказались от этой идеи из-за трагедии в остравской больнице, где были застрелены шесть человек. Участники почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, поводом к новой демонстрации стал отчет Европейской комиссии о конфликте интересов, в который вовлечен Бабиш: согласно документу, он одновременно управляет дотационной политикой и получает от нее бонусы, по-прежнему являясь бенефициаром концерна Agrofert. «Миллион мгновений для демократии» требует, чтобы Agrofert вернул полученные европейские дотации и больше не получал финансирование и госзаказы.

Источник: ceskenoviny.cz и novinky.cz

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Темы
демонстрация протест Андрей Бабиш Вацлавская площадь
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