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21 августа официально станет Днем памяти жертв вторжения и оккупации

21 августа официально станет Днем памяти жертв вторжения и оккупации

Александра Кириченко 241 0
Сенат утвердил поправку к закону о государственных праздниках, согласно которой 21 августа станет Памятным днем жертв вторжения и последующей оккупации войсками Варшавского договора. Теперь документ осталось подписать президенту.
21 августа официально станет Днем памяти жертв вторжения и оккупации

Стоит отметить, что этот день не будет выходным. Речь идет о так называемой знаменательной дате — рабочем дне. Пока в чешском официальном календаре 14 знаменательных дат, включая, например, День памяти Яна Палаха, День памяти жертв холокоста, Международный женский день, День вступления в НАТО и т.д.

Ввод войск Варшавского договора в Чехословакию, также известный как операция «Дунай», начался в ночь на 21 августа 1968 года. С инициативой включить этот день в официальный календарь выступили около 90 депутатов от всех парламентских фракций, кроме коммунистов.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
праздники законопроект 1968 год Сенат ЧР
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