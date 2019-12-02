Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.55
USD
23.05
RUB
0.36
UAH
0.96
Энциклопедия Карта Погода
04n 1 °C
Аудит Европейской комиссии подтвердил конфликт интересов у Андрея Бабиша

Аудит Европейской комиссии подтвердил конфликт интересов у Андрея Бабиша

Александра Кириченко 455 0
В документе, который был отправлен в Чехию в пятницу, утверждается, что в качестве главы правительства Бабиш оказывает влияние на дотационную политику и, как следствие, получает дополнительную прибыль через концерн Agrofert. В отчете подчеркнуто, что это противоречит правилам Евросоюза.
Фото: vlada.cz
Аудит Европейской комиссии подтвердил конфликт интересов у Андрея Бабиша

Первым о результатах аудита написал журнал Respekt со ссылкой на два собственных источника. Согласно одному из них, взаимосвязь политической деятельности и бизнеса, по мнению Брюсселя, нарушает и чешские правила. На этой основе выплата уже осуществленных и планируемых дотаций для Agrofert может быть оспорена.

Сейчас документ находится на рассмотрении Министерства регионального развития. Ведомство утверждает, что не может его обнародовать, так как речь пока не идет о финальной версии. Пресс-секретарь министерства Видлем Фрчек в воскресенье, 1 декабря, уточнил, что у чешской стороны есть два месяца на рассмотрение отчета с момента его получения. 

В свою очередь шеф Пиратской партии Иван Бартош в понедельник, 2 декабря, предложил руководителям всех парламентских фракций, кроме ANO, собраться и обсудить результаты европейского аудита. Также политик заявил, что отчет должен быть обнародован.

Источник: aktualne.cz 

Рассказать всем:
Темы
Андрей Бабиш Евросоюз ANO
Читайте
по теме 
Снимок протестов на Летне и другие победители Czech Press Photo — 2019
25.11.2019 11:05 Культура
Снимок протестов на Летне и другие победители Czech Press Photo — 2019
458 0
Бабиш пригласил Зеленского в Прагу и напомнил о позиции по Крыму
19.11.2019 14:27 Политика
Бабиш пригласил Зеленского в Прагу и напомнил о позиции по Крыму
2511 1
Чешский премьер пришел на торжества 17 ноября в «неправильном» галстуке
18.11.2019 11:01 Политика
Чешский премьер пришел на торжества 17 ноября в «неправильном» галстуке
1930 1
В демонстрации на Летне приняли участие 300 тысяч человек
16.11.2019 19:08 Политика
В демонстрации на Летне приняли участие 300 тысяч человек
3016 0
Последние новости:
02
декабря
Среднестатистический чех за год потребляет 790 кг продуктов
02.12.2019 16:09 Экономика
Среднестатистический чех за год потребляет 790 кг продуктов
285 0
С сегодняшнего дня проездные в Праге можно хранить в смартфоне
02.12.2019 12:58 Общество
С сегодняшнего дня проездные в Праге можно хранить в смартфоне
1104 0
Синоптики рассказали о погоде на Рождество
02.12.2019 11:00 Общество
Синоптики рассказали о погоде на Рождество
724 0
30
ноября
В Праге началось тестирование трамвайной остановки нового типа
30.11.2019 18:19 Общество
В Праге началось тестирование трамвайной остановки нового типа
4000 0
29
ноября
Почта предупредила о предпраздничном коллапсе
29.11.2019 15:15 Общество
Почта предупредила о предпраздничном коллапсе
726 0
В Кутна-Горе нашли крупнейшее в Европе захоронение жертв чумы
29.11.2019 14:33 Культура
В Кутна-Горе нашли крупнейшее в Европе захоронение жертв чумы
1477 0
В Праге в 2021 году распахнет двери экологичная «школа будущего»
29.11.2019 12:41 Общество
В Праге в 2021 году распахнет двери экологичная «школа будущего»
739 0
Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV
29.11.2019 11:09 Общество
Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV
649 0
Жители Чехии сегодня потратят онлайн 800 млн крон
29.11.2019 10:19 Экономика
Жители Чехии сегодня потратят онлайн 800 млн крон
1756 0
28
ноября
Названы пять самых посещаемых музеев Праги
28.11.2019 19:08 Культура
Названы пять самых посещаемых музеев Праги
1577 0


Мобильная версия