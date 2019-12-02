Аудит Европейской комиссии подтвердил конфликт интересов у Андрея Бабиша

В документе, который был отправлен в Чехию в пятницу, утверждается, что в качестве главы правительства Бабиш оказывает влияние на дотационную политику и, как следствие, получает дополнительную прибыль через концерн Agrofert. В отчете подчеркнуто, что это противоречит правилам Евросоюза.

Фото: vlada.cz

Первым о результатах аудита написал журнал Respekt со ссылкой на два собственных источника. Согласно одному из них, взаимосвязь политической деятельности и бизнеса, по мнению Брюсселя, нарушает и чешские правила. На этой основе выплата уже осуществленных и планируемых дотаций для Agrofert может быть оспорена.

Сейчас документ находится на рассмотрении Министерства регионального развития. Ведомство утверждает, что не может его обнародовать, так как речь пока не идет о финальной версии. Пресс-секретарь министерства Видлем Фрчек в воскресенье, 1 декабря, уточнил, что у чешской стороны есть два месяца на рассмотрение отчета с момента его получения.

В свою очередь шеф Пиратской партии Иван Бартош в понедельник, 2 декабря, предложил руководителям всех парламентских фракций, кроме ANO, собраться и обсудить результаты европейского аудита. Также политик заявил, что отчет должен быть обнародован.

Источник: aktualne.cz