Чешская контрразведка предупредила о росте масштабов пророссийской дезинформации

Служба безопасности и информации (BIS) в своем годовом отчете отмечает, что пророссийские активисты все более интенсивно и системно борются против политического строя Чехии и членства республики в Евросоюзе и НАТО.

«Речь идет о деятельности участников самых разных националистических и политических движений, некоторых партий, формальных и неформальных инициатив, коллективов и отдельных людей, включая индивидуумов и групп, связанных с бывшем движением против иммиграции», — отмечается в отчете BIS за 2018 год. В эту же группу включены СМИ, презентующие себя как независимые, люди, выступающие за разделение Украины, и казацкие группировки.

Действия данных групп и субъектов чешская контрразведка объясняет идеологическими мотивами, преклонением перед режимом Владимира Путина или восхищением Россией в целом.

Другая серьезная проблема, по мнению BIS, — активизация китайских агентов. Контрразведка предостерегает перед приглашениями в Китай на обучение и в познавательные поездки.

В то же время традиционная экстремистская сцена, представленная левыми и правыми радикалами, стагнирует, не проявляют особой активности и анархисты.

Источник: ceskanoviny.cz