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Чехи назвали Гавела лучшим президентом за последние 30 лет

Чехи назвали Гавела лучшим президентом за последние 30 лет

Александра Кириченко 307 0
Согласно опросу, проведенному STEM/MARK, 55% респондентов считают лучшим президентом в новейшей истории страны Вацлава Гавела. Однако люди старше 60 придерживаются иного мнения.
Фото: Petr Jančárek
Чехи назвали Гавела лучшим президентом за последние 30 лет

Во всех возрастных категориях, кроме самой старшей, первое место занял Гавел, второе – Вацлав Клаус, третье – нынешний глава государства Милош Земан. Однако люди старше 60 чаще называют лучшим президентом именно Земана. 

Организаторы опроса также отмечают, что Гавела чаще выбирают люди с высшим образованием. 

«Молодые люди прежде всего ценят гуманитарное наследие Вацлава Гавела. Для нас стало сюрпризом, что первый президент с ноября 1989 года был признан лучшим каждым четвертым из нынешних избирателей Милоша Земана. Вацлав Клаус во всех социодемографических группах оценен примерно одинаково», — сообщают авторы исследования.

Опрос о президентах Чехии после 1989 годаИсточник: STEM/MARK

Земан в свою очередь высоко оценен за использование президентских полномочий. «Однако речь идет о так называемой безоценочной коннотации: это значит, что он может использовать эти полномочия и позитивно, и негативно, но разумно», — добавляют социологи. Также респонденты считают, что текущий президент интересуется проблемами граждан — это выражается прежде всего в его регулярных поездках по регионам. В то же время опрошенным не нравится, как Земан защищает интересы Чехии на международном уровне и какие заявления он делает публично. Типичного сторонника Земана в STEM/MARK охарактеризовали как мужчину старше 60 лет, разбирающегося в политике, человека решительного, но при этом с оптимистическим взглядом на жизнь и либеральными убеждениями. 

Если говорить о конкретных цифрах, то в группе от 18 до 29 лет 74% отдали свои симпатии Гавелу, 10% Клаусу и 8% Земану. В категории от 30 до 44 лет указанные политики получили 67%, 16% и 10% и 58%, 16% и 18% соответственно. Наконец, в группе старше 60 лет 60% назвали лучшим президентом Земана, 30% Гавела и 12% Клауса.

Опрос проводился в октябре 2019 года. В нем приняли участие 820 человек в возрасте от 18 лет.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
Опрос общественного мнения Милош Земан Вацлав Гавел Вацлав Клаус президент
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