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Чешский премьер пришел на торжества 17 ноября в «неправильном» галстуке

Чешский премьер пришел на торжества 17 ноября в «неправильном» галстуке

Дмитрий Иволга 704 0
В воскресенье утром Андрей Бабиш появился на Национальном проспекте в галстуке в цветах триколора, но не чешского, а словацкого или русского. На это обратили внимание в соцсетях. Позже в Национальном музее политик уже был в «чешском» галстуке.
Фото: Michaela Říhová, ČTK
Чешский премьер пришел на торжества 17 ноября в «неправильном» галстуке

Порядок цветов на чешском триколоре сверху вниз – белый, красный, синий, а на первом галстуке Бабиша были бело-сине-красные полосы. В таком виде премьер-министр прибыл на Национальный проспект незадолго до семи утра вместе с министрами от партии ANO и успел пообщаться с журналистами.

Во время выступления в Национальном музее на Бабише снова был галстук в цветах триколора, но уже чешского.

Андрей Бабиш с женой 17 ноября 2019 годаФото vlada.cz

Обращаясь к присутствующим, премьер-министр поблагодарил Вацлава Гавела, студентов, политиков, актеров, эмигрантов, основателей Гражданского форума и тех, кто привел к вступлению Чехии в НАТО и Евросоюз. Также Бабиш сообщил, что не был таким же храбрым, как Вацлав Гавел, и не гордится тем, что ранее был членом чехословацкой компартии.

Источник: novinky.cz 

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Темы
Андрей Бабиш праздники Чехия
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