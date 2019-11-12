Минюст РФ внес чешскую гуманитарную организацию «Человек в беде» в список нежелательных

В Минюсте сообщили, что организация попала в список в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан».
Как уточняет РБК, включение организации в список нежелательных подразумевает заморозку ее счетов и закрытие дочерних отделений. Если нежелательная организация продолжит работу в России, для нее предусмотрен административный штраф в размере до 100 тысяч рублей или уголовное наказание. За сотрудничество с такими организациями для банков предусмотрены штрафы.
В 2016 году аккредитацию у «Человека в беде» отозвало руководство самопровозглашенной Донецкой Республики, объяснив это систематическим игнорированием требований программ по выдаче гуманитарной помощи.
Источник: РБК