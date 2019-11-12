Минюст РФ внес чешскую гуманитарную организацию «Человек в беде» в список нежелательных

НКО «Человек в беде» (Člověk v tísni) основана в 1992 году и действует более чем в 30 странах, в том числе на востоке Украины. Организация предоставляет гуманитарную помощь нуждающимся в «критических регионах».

Фото: Юрий Машков/ТАСС

В Минюсте сообщили, что организация попала в список в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан».

Как уточняет РБК, включение организации в список нежелательных подразумевает заморозку ее счетов и закрытие дочерних отделений. Если нежелательная организация продолжит работу в России, для нее предусмотрен административный штраф в размере до 100 тысяч рублей или уголовное наказание. За сотрудничество с такими организациями для банков предусмотрены штрафы.

В 2016 году аккредитацию у «Человека в беде» отозвало руководство самопровозглашенной Донецкой Республики, объяснив это систематическим игнорированием требований программ по выдаче гуманитарной помощи.

Источник: РБК