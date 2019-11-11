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На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум

На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум

Дмитрий Иволга 455 0
Председатель инициативы «Миллион мгновений для демократии» Микулаш Минарж сообщил подробности об акции протеста, которая пройдет на пражской Летне в эту субботу.
Фото: facebook.com/milionchvilek
На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум

Инициатива предъявит чешскому премьеру Андрею Бабишу ультиматум: он либо избавляется от холдинга Agrofert и СМИ и увольняет министра юстиции Марию Бенешову, либо сам уходит в отставку. В противном случае последует новая волна акций протеста.

«Самая важная причина для негодования — конфликт интересов премьер-министра. Вместо того чтобы служить гражданам, он заботится о собственной выгоде. Андрей Бабиш злоупотребляет своей властью над СМИ, чтобы получить и удерживать власть политическую. Политической властью он злоупотребляет, чтобы поддерживать собственный бизнес», — заявил Минарж на пресс-конференции.

Также он отметит, что «Миллион мгновений» в ходе субботней акции прояснит свою программу. «На Летне мы явно дадим понять, кто мы такие и за что выступаем. Это элементарные принципы здоровой демократии, к которым с помощью своей подписи сможет присоединиться каждый, кто себя с ними ассоциирует. Все желающие смогут оставить свою подпись начиная с 17:11 субботы на сайте www.milionchvilek.cz», — сказал Минарж, отметив, что инициатива не планирует превращаться в политическую партию.

Напомним, последнюю на данный момент масштабную акцию протеста руководство «Миллиона мгновений для демократии» провело на Летне 23 июня. Она собрала, по разным данным, от 200 тысяч до 283 тысяч участников.

В субботу, 16 ноября, сбор в том же месте начнется в 14:00. На следующий день запланированы демонстрации в других городах Чехии.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
демонстрация Андрей Бабиш Прага
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