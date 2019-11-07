Умер последний премьер-министр Чехословакии

Ян Страски занимал должность главы федерального чехословацкого правительства со 2 июля по 31 декабря 1992 года. С 20 июля того же года, после отставки Вацлава Гавела, он исполнял обязанности главы государства.
Позже Страски, один из сооснователей Гражданско-демократической партии (ODS), занимал посты министра транспорта и здравоохранения в правительстве Вацлава Клауса и был депутатом нижней палаты парламента. После ухода из политики в 2011-2012 годах возглавлял Национальный парк Шумава, где в нарушение закона разрешил применение химических препаратов против жука-короеда. Также с 2006 по 2014 год был председателем Клуба чешских туристов.
Источник: Česká televize