Умер последний премьер-министр Чехословакии

В Праге в среду, 6 ноября, на 79-м году жизни скончался последний председатель правительства Чехословакии Ян Страски. Причина смерти не называется. Последние годы жизни бывший политик провел в доме престарелых.

Фото: Jan Rasch

Ян Страски занимал должность главы федерального чехословацкого правительства со 2 июля по 31 декабря 1992 года. С 20 июля того же года, после отставки Вацлава Гавела, он исполнял обязанности главы государства.

Позже Страски, один из сооснователей Гражданско-демократической партии (ODS), занимал посты министра транспорта и здравоохранения в правительстве Вацлава Клауса и был депутатом нижней палаты парламента. После ухода из политики в 2011-2012 годах возглавлял Национальный парк Шумава, где в нарушение закона разрешил применение химических препаратов против жука-короеда. Также с 2006 по 2014 год был председателем Клуба чешских туристов.

Источник: Česká televize