Президент Чехии Милош Земан проведет несколько дней в больнице

Президент Чехии Милош Земан 17 октября будет госпитализирован в Центральный военный госпиталь в пражском районе Стрешовице. Глава государства проведет в госпитале три дня, чтобы восстановить силы, и вернется домой 20 октября.

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«Президент запланировал восстановительное пребывание в Центральном военном госпитале, которое начнется во второй половине дня в четверг и продлится до воскресенья», - сказал пресс-секретарь администрации президента Иржи Овчачек.

«Это ни в коем случае не острая проблема, не серьезная проблема со здоровьем, которая требует какого-либо медицинского вмешательства», - добавил он, уточнив, что президенту необходимо восстановить силы для предстоящего празднования 28 октября – Дня возникновения независимой Чехословацкой республики.

Комплексное медицинское обследование Милош Земан проходил в этом же медицинском учреждении 24 сентября, и оно длилось около восьми часов. Директор больницы Мирослав Заворал сказал тогда журналистам, что врачи не обнаружили «никаких болезненных состояний» и, кроме легкого обезвоживания и усталости, в целом, президент здоров.

«Сердце бьется как колокол, легкие чисты, как будто это не легкие курильщика, печень работает так, как будто я не пью алкоголь, с почками тоже все в порядке, и я могу продолжать и продолжать», - сказал позже Милош Земан, выступая на телеканале «Баррандов».

При этом Земан признает, что давно уже страдает от нейропатии нижних конечностей, плохо слышит и у него низкое давление. В недавнем интервью он также упомянул, что стал меньше курить – вместо привычных трех пачек сигарет в день он выкуривает теперь только две. «Я сократил потребление сигарет с 60 до 40, и я считаю это большим успехом», - сказал глава государства.