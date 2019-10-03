Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.78
USD
23.53
RUB
0.36
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
09d 10 °C
Сайт саммита Вышеградской четверки обошелся Чехии в 223 тысячи крон

Сайт саммита Вышеградской четверки обошелся Чехии в 223 тысячи крон

Марина Комарова 224 0
Администрация президента Чехии заплатила более 200 тысяч крон за разработку сайта, посвященного встрече глав государств Вышеградской четверки. По оценкам экспертов, реальная стоимость работ — несколько десятков тысяч крон.
Сайт саммита Вышеградской четверки обошелся Чехии в 223 тысячи крон

Контракт был заключен с компанией, которая управляет личным сайтом президента. Пражский Град в преддверии саммита Вышеградской четверки создал специальный сайт V4summit2019.cz. Он работает на бесплатной платформе Wordpress. Компания web4ce, разработчик сайта, получила за свои услуги 223 тысяч крон.

Эксперты пришли к выводу, что фактические затраты на разработку сайта составили не более нескольких десятков тысяч крон. «Дизайн и верстка такого веб-сайта обойдутся максимум в 20 тысяч крон, потому что он примитивен. Общая стоимость разработки не могла превысить 60 тысяч крон», — сказал разработчик сайтов Михал Блага.

По словам одного из ведущих экспертов по веб-дизайну Яна Ржезача, администрация президента получила за свои деньги технологически и визуально плохой ресурс, который напоминает сайт, созданный десять лет назад.

Как пишет Aktualne.cz, администрация главы государства утверждает, что подрядчик был выбран в соответствии с законом в ходе стандартной процедуры отбора. 

В среду в замке Ланы, загородной резиденции президента Чешской Республики, встретились главы государств Вышеградской четверки. В обсуждении планов развития сотрудничества Чехии, Словакии, Польши и Венгрии в рамках Европейского союза принимали участие президенты: Милош Земан, Зузана Чапутова, Анджей Дуда и Янош Адер. В четверг к лидерам V4 присоединятся президенты Словении и Сербии Борут Пахор и Александр Вучич. Одна из главных тем переговоров — новое распределение сил в ЕС после ожидаемого выхода из его состава Великобритании.

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия президент
Читайте
по теме 
В результате взрыва газа в жилом доме в Чехии погиб человек
03.10.2019 09:17 Общество
В результате взрыва газа в жилом доме в Чехии погиб человек
225 0
Прощай, Чешский соловей: Чехия и мир скорбят по Карелу Готту
02.10.2019 23:14 Культура
Прощай, Чешский соловей: Чехия и мир скорбят по Карелу Готту
399 0
Умер Карел Готт
02.10.2019 10:29 Общество
Умер Карел Готт
3938 0
Tesla открывает свой первый официальный магазин в Праге
02.10.2019 09:54 Экономика
Tesla открывает свой первый официальный магазин в Праге
1222 0
Последние новости:
03
октября
Прага может расторгнуть договор с прокатом электросамокатов Lime
03.10.2019 11:31 Общество
Прага может расторгнуть договор с прокатом электросамокатов Lime
186 0
В результате взрыва газа в жилом доме в Чехии погиб человек
03.10.2019 09:17 Общество
В результате взрыва газа в жилом доме в Чехии погиб человек
225 0
02
октября
В пражском районе Опатов открыли перехватывающую парковку
02.10.2019 12:54 Общество
В пражском районе Опатов открыли перехватывающую парковку
701 0
Умер Карел Готт
02.10.2019 10:29 Общество
Умер Карел Готт
3938 0
Tesla открывает свой первый официальный магазин в Праге
02.10.2019 09:54 Экономика
Tesla открывает свой первый официальный магазин в Праге
1222 0
Петр Келлнер вновь возглавил топ-100 самых богатых чехов
02.10.2019 09:10 Экономика
Петр Келлнер вновь возглавил топ-100 самых богатых чехов
964 0
01
октября
Семь лет подкрались незаметно: 420on.cz отмечает день рождения!
01.10.2019 16:28 Общество
Семь лет подкрались незаметно: 420on.cz отмечает день рождения!
650 2
Миллесимовский дворец открылся после реконструкции
01.10.2019 15:20 Культура
Миллесимовский дворец открылся после реконструкции
592 0
Теневая экономика составляет примерно 9% чешского ВВП
01.10.2019 12:20 Экономика
Теневая экономика составляет примерно 9% чешского ВВП
886 0
Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
01.10.2019 11:55 Общество
Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
1572 0


Мобильная версия