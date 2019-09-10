Первый в истории Чехии заместитель председателя Еврокомиссии займется защитой европейских ценностей

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала новый состав органа, в который вошли 27 человек. Чехию в нем снова представила Вера Йоурова. На этот раз она станет не только еврокомиссаром, но и одним из восьми заместителей председателя комиссии.

Фото: EU2016 NL from The Netherlands [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

В обязанности представительницы Чехии войдет защита европейских ценностей и демократических принципов, а также снижение уровня бюрократии, борьба против дезинформации и за независимость СМИ.



Йоурова, участница партии ANO, стала не только первым зампредом органа в истории Чехии, но и первым представителем страны, повторно выдвинутым в Европейскую комиссию (правительство Андрея Бабиша одобрило ее кандидатуру в конце августа). Также она является первой женщиной — еврокомиссаром от Чешской Республики.

Недавно Forbes признал 55-летнюю Йоурову, юриста по образованию, самой влиятельной женщиной Чехии. В предыдущие пять лет на европейском посту она занималась вопросами юстиции, прав потребителей и гендерного равенства, а ранее была министром регионального развития Чехии и депутатом нижней палаты парламента.

Источник: пресс-релиз правительства Чехии