Первый в истории Чехии заместитель председателя Еврокомиссии займется защитой европейских ценностей

Александра Кириченко 15:02 167

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала новый состав органа, в который вошли 27 человек. Чехию в нем снова представила Вера Йоурова. На этот раз она станет не только еврокомиссаром, но и одним из восьми заместителей председателя комиссии.

Фото: EU2016 NL from The Netherlands [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]