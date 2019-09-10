Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.86
USD
23.42
RUB
0.36
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
01d 16 °C
Первый в истории Чехии заместитель председателя Еврокомиссии займется защитой европейских ценностей

Первый в истории Чехии заместитель председателя Еврокомиссии займется защитой европейских ценностей

Александра Кириченко 167 0
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала новый состав органа, в который вошли 27 человек. Чехию в нем снова представила Вера Йоурова. На этот раз она станет не только еврокомиссаром, но и одним из восьми заместителей председателя комиссии.
Фото: EU2016 NL from The Netherlands [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
Первый в истории Чехии заместитель председателя Еврокомиссии займется защитой европейских ценностей

В обязанности представительницы Чехии войдет защита европейских ценностей и демократических принципов, а также снижение уровня бюрократии, борьба против дезинформации и за независимость СМИ. 
 
Йоурова, участница партии ANO, стала не только первым зампредом органа в истории Чехии, но и первым представителем страны, повторно выдвинутым в Европейскую комиссию (правительство Андрея Бабиша одобрило ее кандидатуру в конце августа). Также она является первой женщиной — еврокомиссаром от Чешской Республики.

Недавно Forbes признал 55-летнюю Йоурову, юриста по образованию, самой влиятельной женщиной Чехии. В предыдущие пять лет на европейском посту она занималась вопросами юстиции, прав потребителей и гендерного равенства, а ранее была министром регионального развития Чехии и депутатом нижней палаты парламента.

Источник: пресс-релиз правительства Чехии

Рассказать всем:
Темы
Евросоюз Европа Чехия
Читайте
по теме 
Чехия — в лидерах Евросоюза по трудоустройству иностранцев
14.08.2019 13:20 Карьера
Чехия — в лидерах Евросоюза по трудоустройству иностранцев
1148 0
Еврокомиссия уличила чешских мобильных операторов в нарушении антимонопольного законодательства
07.08.2019 13:14 Экономика
Еврокомиссия уличила чешских мобильных операторов в нарушении антимонопольного законодательства
1291 0
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
24.05.2019 15:17 Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
887 0
Сегодня и завтра в Чехии пройдут выборы в Европарламент
24.05.2019 08:57 Политика
Сегодня и завтра в Чехии пройдут выборы в Европарламент
909 0
Последние новости:
10
сентября
Чешские ученые выяснили, что использование компьютеров приносит детям пользу
10.09.2019 14:03 Общество
Чешские ученые выяснили, что использование компьютеров приносит детям пользу
257 0
Прага заработала рекордные 4,2 млрд крон на аренде коммерческой недвижимости
10.09.2019 10:40 Экономика
Прага заработала рекордные 4,2 млрд крон на аренде коммерческой недвижимости
234 0
Одной трети чехов не хватит накоплений даже на месяц
10.09.2019 09:43 Экономика
Одной трети чехов не хватит накоплений даже на месяц
700 0
09
сентября
В этом году лето в Чехии было самым жарким за последние 60 лет
09.09.2019 17:29 Общество
В этом году лето в Чехии было самым жарким за последние 60 лет
707 0
Национальной технической библиотеке в Праге исполняется 10 лет
09.09.2019 14:14 Культура
Национальной технической библиотеке в Праге исполняется 10 лет
264 0
В Праге на два часа было остановлено движение поездов метро на линии С
09.09.2019 10:57 Общество
В Праге на два часа было остановлено движение поездов метро на линии С
1199 0
Дочь Конева хочет перевезти памятник маршалу из Праги в Москву
09.09.2019 10:01 Общество
Дочь Конева хочет перевезти памятник маршалу из Праги в Москву
954 0
Водителю грузовика, застрявшего на железнодорожном переезде, грозит 8 лет тюрьмы
09.09.2019 09:13 Общество
Водителю грузовика, застрявшего на железнодорожном переезде, грозит 8 лет тюрьмы
1110 0
06
сентября
Творческий вечер Дмитрия Быкова состоится в Праге 19 сентября
06.09.2019 14:55 Культура
Творческий вечер Дмитрия Быкова состоится в Праге 19 сентября
1115 0
Авторы мандалы из камней на горе Снежка заплатили 5000 крон штрафа
06.09.2019 13:18 Общество
Авторы мандалы из камней на горе Снежка заплатили 5000 крон штрафа
1653 0


Мобильная версия