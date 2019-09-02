После митинга у памятника Коневу активист снова сорвал закрывавший статую брезент

В понедельник, 2 сентября, на площади Интербригады в чешской столице состоялась акция против решения руководства Праги 6 закрыть памятник советскому маршалу Ивану Коневу брезентом. В мероприятии приняли участие более 300 человек, многие из которых пришли с красными флагами или держали транспаранты с лозунгами, призывающими отказаться от переписывания истории.

На митинге помимо прочих выступили пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек, член нижней палаты парламента от парии социальных демократов Ярослав Фолдына, представитель коммунистической партии в сенате Ярослав Доубрава и активист Йиржи Черногорски, который в минувшую пятницу сорвал с установленной вокруг памятника металлоконструкции брезент.

После формального завершения акции, частью которой стали минута молчания и исполнение чешского гимна, Черногорски залез на леса и снова сорвал брезент. После этого активиста задержала полиция.

На митинге присутствовали и несколько десятков сторонников действий властей Праги 6 со свистками и перечеркнутой советской символикой. Они пытались сорвать выступления, но им помешали полицейские.

Фоторепортаж 420on.cz с акции у памятника маршалу Коневу можно посмотреть в фотогалерее.

Напомним, свое решение закрыть памятник чиновники Праги 6 объяснили тем, что хотят предотвратить дальнейшие нападения вандалов, которые неоднократно выливали краску на статую. В последний раз памятник был осквернен в ночь на 22 августа. Спустя несколько дней активисты очистили памятник. Надпись «Нет кровавому маршалу, мы не забудем» и даты «45, 56, 61, 68» исчезли с постамента, однако на монументе остались следы красной краски.



Администрация Праги 6 осудила акт вандализма, но заявила, что городской округ не будет чистить памятник. Ранее чиновники уже предлагали перенести скульптуру в сад посольства России. Дипмиссия в свою очередь назвала решение районных чиновников закрыть статую брезентом повторным осквернением памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии.