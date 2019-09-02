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Расследование дела в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша остановлено

Расследование дела в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша остановлено

Марина Комарова 209 0
Как сообщает Deník N со ссылкой на близкие к следствию источники, прокурор Ярослав Шарох остановил расследование уголовного дела о незаконном получении фирмой премьер-министра Чехии Андрея Бабиша субсидии ЕС в размере 2 млн евро. Руководство горпрокуратуры сейчас выясняет, насколько законно и обоснованно данное решение.
Расследование дела в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша остановлено

Представитель горпрокуратуры заявил чешскому телевидению, что окончательное решение по делу фермы «Гнездо аиста» еще не принято. «В настоящее время уголовное преследование не прекращено», — сказал Алеш Цимбала, пресс-секретарь городской прокуратуры.

Помимо Бабиша, в финансовых преступлениях подозревают его жену Монику и дочь Адриану Бобекову, бывшего члена совета директоров фермы «Гнездо аиста» и экс-заместителя мэра Йиглавы Яну Майерову, бывшего менеджера «Агроферта» Йозефа Ненадала и шурина главы правительства Мартина Геродеса. 

В свою очередь Андрей Бабиш на телеканале TV Prima заявил, что, даже если ему будут предъявлены обвинения, это ничего не изменит и он останется на посту премьера.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Андрей Бабиш Чехия Прокуратура
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