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Российское посольство упрекнуло чешский МИД в односторонней оценке ситуации в Москве

Российское посольство упрекнуло чешский МИД в односторонней оценке ситуации в Москве

Дмитрий Иволга 259 0
Посольство отреагировало на высказывание чешского МИДа по поводу массовых задержаний демонстрантов. Российская сторона призвала «избегать выборочного и предвзятого подхода к проблеме соблюдения прав человека».
Фото: Посольство России в Праге
Российское посольство упрекнуло чешский МИД в односторонней оценке ситуации в Москве

Российское посольство назвало оценку, озвученную дипломатами Чешской Республики, односторонней. 

«Мы не заметили столь же "решительной" реакции чешского Министерства иностранных дел на действия местных властей во время демонстраций в США, Великобритании или Франции, — говорится в сообщении в официальном фейсбук-аккаунте российской дипмиссии. — Одновременно мы напоминаем о международных правовых обязательствах Чешской Республики по невмешательству во внутренние дела иностранных государств… Люди приняли участие в протестах, несмотря на запрет и вопреки предупреждениям полиции».

Также в сообщении указывается, что практика сбора подписей и их последующая проверка при регистрации кандидатов для участия в выборах используется и в странах Западной Европы. Кроме того, в посте приведен репортаж Russa Today о задержании демонстрантов в Лондоне.

Как ранее писал 420on.cz, чешский МИД накануне в твиттере призвал российские институции «уважать базовые права и свободы и в контексте предстоящих выборов в органы местного самоуправления соблюдать обязательства, которые накладывает на Россию членство в ОБСЕ». 

Напомним, массовые акции в Москве связаны с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В эту субботу, 3 августа, по официальным данным, в несогласованном протесте приняли участие 1500 человек, 600 были задержаны. По подсчетам правозащитного проекта ОВД-Инфо, задержан 1001 человек, включая 81 несовершеннолетнего и 14 журналистов.

Источник: radio.cz

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Темы
посольство Россия Чехия Министерство иностранных дел митинг
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