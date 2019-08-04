Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.74
USD
23.02
RUB
0.35
UAH
0.9
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
МИД Чехии осудил новые массовые задержания в Москве

МИД Чехии осудил новые массовые задержания в Москве

Александра Кириченко 989 0
Чешское Министерство иностранных дел выразило обеспокоенность по поводу задержаний сотен мирных демонстрантов в Москве в субботу, 3 августа.
Фото: Анастасия Медведева для ОВД-Инфо
МИД Чехии осудил новые массовые задержания в Москве

«Мы призываем российские институции уважать базовые права и свободы и в контексте предстоящих выборов в органы местного самоуправления соблюдать обязательства, которые накладывает на Россию членство в ОБСЕ», — говорится в сообщении в официальном твиттере МИДа.

Неделю назад чешские дипломаты в связи с массовыми задержаниями, которые произошли в российской столице 27 июля, уже напоминали о том, что свобода собраний относится к правам человека, зафиксированным на международным уровне, поэтому людям должно быть позволено выражать свое мнение таким способом. 

Напомним, массовые акции в Москве связаны с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В эту субботу, 3 августа, по официальным данным, в несогласованном протесте приняли участие 1500 человек, 600 были задержаны. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, задержан 1001 человек, включая 81 несовершеннолетнего и 14 журналистов.

Рассказать всем:
Темы
Россия Москва митинг Министерство иностранных дел
Читайте
по теме 
Российское посольство упрекнуло чешский МИД в односторонней оценке ситуации в Москве
06.08.2019 10:02 Политика
Российское посольство упрекнуло чешский МИД в односторонней оценке ситуации в Москве
302 0
Турист из Чехии сорвался со скалы в Аршане в Бурятии
24.07.2019 13:54 Общество
Турист из Чехии сорвался со скалы в Аршане в Бурятии
1084 0
Иностранцы смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе
23.07.2019 12:12 Экономика
Иностранцы смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе
956 0
В России предложили перестать считать пиво алкоголем
21.07.2019 15:58 Экономика
В России предложили перестать считать пиво алкоголем
969 0
Последние новости:
06
августа
Более трети «уличного» мороженого в Чехии оказалось опасным
06.08.2019 16:38 Общество
Более трети «уличного» мороженого в Чехии оказалось опасным
394 0
Пражские власти предупредили об ограничениях движения транспорта во время гей-парада
06.08.2019 13:57 Общество
Пражские власти предупредили об ограничениях движения транспорта во время гей-парада
355 0
Чаще всего закон о запрете курения нарушается в Праге и Моравскосилезском крае
06.08.2019 12:39 Общество
Чаще всего закон о запрете курения нарушается в Праге и Моравскосилезском крае
198 0
Российское посольство упрекнуло чешский МИД в односторонней оценке ситуации в Москве
06.08.2019 10:02 Политика
Российское посольство упрекнуло чешский МИД в односторонней оценке ситуации в Москве
302 0
В Чехии с начала года отмечено 15 укусов гадюки
06.08.2019 09:35 Общество
В Чехии с начала года отмечено 15 укусов гадюки
513 0
05
августа
Иностранцам придется платить налоги с выигрышей в лотерею в Чехии
05.08.2019 15:52 Экономика
Иностранцам придется платить налоги с выигрышей в лотерею в Чехии
849 0
На здании магистрата Праги впервые вывешен радужный флаг
05.08.2019 11:41 Общество
На здании магистрата Праги впервые вывешен радужный флаг
1010 0
Чехи против расширения квот и повышения зарплат для украинских работников
05.08.2019 11:18 Экономика
Чехи против расширения квот и повышения зарплат для украинских работников
1411 0
Строительство частных домов в Чехии подорожает в 2020 году
05.08.2019 09:03 Экономика
Строительство частных домов в Чехии подорожает в 2020 году
2625 0
В центре Праги готовятся серьезные ограничения на въезд автомобилей
05.08.2019 07:18 Общество
В центре Праги готовятся серьезные ограничения на въезд автомобилей
2643 0


Мобильная версия