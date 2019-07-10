46% жителей Чехии недовольны текущей политической ситуацией в стране

По мнению авторов опроса, это связано с последними назначениями министров и антиправительственными демонстрациями. Уровень доверия к президенту Чехии Милошу Земану не изменился: как и в мае, ему доверяют 49% жителей страны. Правительству и парламенту доверяют 39 и 29% чехов соответственно. Традиционно наибольшим доверием, по данным опроса, пользуются муниципальные советы (63%) и мэры (64%).
Как и в мае, только пятая часть (20%) респондентов выразила удовлетворение политической ситуацией в стране. Еще 31% сообщил о нейтральной позиции по отношению к политикам. «Несмотря на частичное ухудшение, текущая оценка политической ситуации остается значительно лучше, чем в 2012 и 2013 годах», — говорят аналитики.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz