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46% жителей Чехии недовольны текущей политической ситуацией в стране

46% жителей Чехии недовольны текущей политической ситуацией в стране

Марина Комарова 515 0
Согласно данным, полученным в ходе последнего опроса агентства CVVM в июне, 46% чехов были недовольны политической ситуацией в республике. За последние два месяца этот показатель вырос на восемь процентных пунктов.
46% жителей Чехии недовольны текущей политической ситуацией в стране

По мнению авторов опроса, это связано с последними назначениями министров и антиправительственными демонстрациями. Уровень доверия к президенту Чехии Милошу Земану не изменился: как и в мае, ему доверяют 49% жителей страны. Правительству и парламенту доверяют 39 и 29% чехов соответственно. Традиционно наибольшим доверием, по данным опроса, пользуются муниципальные советы (63%) и мэры (64%). 

Как и в мае, только пятая часть (20%) респондентов выразила удовлетворение политической ситуацией в стране. Еще 31% сообщил о нейтральной позиции по отношению к политикам. «Несмотря на частичное ухудшение, текущая оценка политической ситуации остается значительно лучше, чем в 2012 и 2013 годах», — говорят аналитики.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
политика Опрос общественного мнения правительство Парламент ЧР Милош Земан
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