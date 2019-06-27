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Оппозиция не смогла вынести вотум недоверия правительству Бабиша

Оппозиция не смогла вынести вотум недоверия правительству Бабиша

Марина Комарова 298 0
Голосование о недоверии правительству инициировали шесть оппозиционных партий из-за конфликта интересов премьер-министра Чехии Андрея Бабиша (ANO), однако не набрали необходимый для вынесения вотума недоверия 101 голос. Заседание парламента длилось 17 часов.
Фото: ČTK
Оппозиция не смогла вынести вотум недоверия правительству Бабиша

За вотум недоверия правительству проголосовали 85 депутатов (представители ODS, Пиратской партии, KDU-ČSL, TOP 09 и STAN), столько же высказались против, 12 депутатов воздержались, 18 отсутствовали. Представители ANO и ČSSD проголосовали против вынесения вотума, коммунисты воздержались.

Голосованию предшествовала многочасовая дискуссия, в которой участвовали более 20 депутатов и министры. Обсуждение закончилось в четверг около 4 часов утра.

Оппозиционные партии оценили результаты голосования прежде всего как провал ČSSD. Оппозиция готова вновь поднять вопрос, если ситуация вокруг премьер-министра поменяется. 

Бабиш назвал стремление оппозиции свергнуть правительство законным инструментом политической борьбы, но добавил, что не понимает этого и воспринимает как попытку дестабилизировать Чешскую Республику. Он считает, что кабинет министров продержится до конца парламентского срока. 

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Темы
Андрей Бабиш правительство Чехия Палата депутатов ЧР
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