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Бабиш после воскресного митинга указал на неблагодарность чехов

Бабиш после воскресного митинга указал на неблагодарность чехов

Александра Кириченко 330 0
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал воскресный митинг на пражской Летне, в котором, по разным подсчетам, приняли участие 200-250 тысяч человек.
Фото: vlada.cz
Бабиш после воскресного митинга указал на неблагодарность чехов

Выступая на Конференции экономических дипломатов в Чернинском дворце, он заявил, что экономическая ситуация в стране никогда не была столь благоприятной, как сейчас. Он отметил, что чем больше средств правительство направляет на увеличение выплат, инвестирует в науку и исследования, тем сильнее недовольство общественности.

«Создается впечатление, что чем больше денег вкачиваешь, тем менее удовлетворены люди. Это странная ситуация, тем не менее я надеюсь, что вы все интеллигентные люди, читаете газеты, и, если у вас есть какие-то сомнения или вы хотите о чем-то спросить, спокойно напишите мне или отправьте эсэмэску, я вам сообщу, как можно будет пообщаться», — сказал он.

Ранее, в воскресенье, Бабиш сообщил, что не согласен с утверждениями демонстрантов о том, что он сам или правительство как-либо посягают на независимость правосудия. «Сегодня мы видели разнородный поток людей, которые говорили о независимости правосудия, меня “посылали” в тюрьму, нашего господина президента — в могилу и даже, пожалуй, требовали национализации частной собственности. Невероятно. Однако это тоже точки зрения, которые могут быть озвучены при демократическом режиме, хотя нормальные люди наверняка останутся при своем мнении», — написал премьер в SMS агентству ČTK.

Напомним, митинг на Летне 23 июня стал шестым в серии протестов, поводом к которой стало назначение Марии Бенешовой министром юстиции. В акции, по оценкам организаторов, инициативы «Миллион мгновений для демократии», приняли участие 250 тысяч человек, а полиция оценила число демонстрантов в 200 тысяч. Таким образом, это самая крупная демонстрация с 1989 года.

Следующую акцию организаторы наметили на 16 ноября. Она также состоится на Летне.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
митинг демонстрация Андрей Бабиш правительство
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