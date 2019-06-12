В центре Праги прошел митинг против правового произвола в России и 228-й статьи

На Вацлавской площади в Праге 12 июня состоялся митинг представителей русскоязычного сообщества, который изначально планировался как акция солидарности с журналистом Иваном Голуновым и протестующими в этот день в России. Так как накануне Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, организаторы уточнили, что акция направлена против подбрасывания наркотиков, преследования журналистов и на то, чтобы все причастные к сфабрикованному делу понесли наказание.

У памятника Святому Вацлаву после 18:00 собралось до 30 человек. Они держали плакаты с лозунгами «Правосудие для одного — правосудие для всех», «Полиция, не распространяй наркотики среди граждан», «228: докажем сбыт — и ты закрыт» и другими. Пражский магистрат был заранее извещен о проведении акции.

«Я считаю важным почувствовать, что это произошло благодаря людям, которые боролись, выходили с пикетами, стояли ночью у суда. Если эта машина дает заднюю, ее нужно давить дальше. Нужно продолжать, нужно выходить дальше, стараться сделать все, чтобы получилось добиться освобождения и для других людей, которые находятся в руках этой власти, этой диктатуры. В России огромное количество политзаключенных, которым очень нужна информационная поддержка», — заявил один из организаторов мероприятия Андрей Барабанов, фигурант «болотного дела», отметив важность того, что люди смогли объединиться в случае Голунова, несмотря на разногласия.

«Каждый понял, что может оказаться на месте Голунова. Именно поэтому так много людей поддержали его и вышли с пикетом сегодня на улицы Москвы, — сказала соорганизатор акции журналист Лола Тагаева. — Почему ситуация изменилась и Кремль выпустил Голунова? Потому что люди поняли, что полицейский беспредел не просто существует, а существует рядом с ними. Общество сейчас должно показать, что оно следит за властью и следит за полицией… Мы вышли поддержать всех тех, кто сидит сейчас незаконно в России». Она также заявила о необходимости пересмотреть все дела по 228-й статье и саму статью.

«Мы, живущие в Праге российские журналисты, гражданские активисты, обычные граждане, собрались, чтобы поддержать наших коллег и друзей в Москве. Мы рады, что освобожден Иван Голунов, наш друг и коллега, но не только дело Голунова должно быть пересмотрено, а все сфабрикованные дела; люди должны получить свободу и компенсацию не со стороны европейского суда, а наконец по справедливости с ними должен быть решен вопрос в российском суде. Мы хотим, чтобы российское правосудие было нормальным, правильным и справедливым», — добавил выступавший на митинге журналист Александр Морозов.

Напомним, корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан сотрудниками полиции в центре Москвы 6 июня по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков (пункты статьи 228 УК РФ). В квартире журналиста был произведен обыск, после чего в СМИ появились фото, якобы доказывающие его причастность к наркоторговле. Позже выяснилось, что все распространенные МВД снимки, кроме одного, были сделаны в другой квартире. Взятые после задержания анализы не выявили следов наркотических веществ в крови Голунова.

Общественность связала задержание с профессиональной деятельностью Ивана: он является автором многих резонансных журналистских расследований. 7-8 июня в его поддержку состоялись многочисленные акции протеста в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. В воскресенье, 9 июня, прошло слушание по делу Голунова в столичном Никулинском суде. Обвинение требовало взять корреспондента под стражу на два месяца, но судья ограничился домашним арестом до 7 августа. 11 августа глава российского МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

12 июня в Москве состоялся марш протеста, не согласованный властями российской столицы. По официальным данным, в нем приняли участие около 1200 человек, 400 из них были задержаны.