Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.62
USD
22.6
RUB
0.35
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01d 32 °C
Во многих чешских городах прошли акции против Андрея Бабиша

Во многих чешских городах прошли акции против Андрея Бабиша

Марина Комарова 188 0
Во вторник тысячи людей в разных регионах республики снова вышли на улицы, чтобы потребовать отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой.
Фото: Martina Havelková
Во многих чешских городах прошли акции против Андрея Бабиша

Около шести тысяч человек собралось в центре Брно, еще две тысячи, по словам организаторов, протестовали в Пльзене. Сотни людей участвовали в митингах и демонстрациях в городах Ческе-Будеевице, Пардубице, Оломоуц и Градец-Кралове. Протесты прошли в более чем трех сотнях муниципалитетов и городов. 

В Брно демонстрация впервые состоялась на центральной площади Свободы. Люди держали в руках плакаты «ДА, вру и краду, Бабиш» или «Шпионы и лжецы должны быть в тюрьме». Актеры театра Болека Поливки выступили на сцене. Они заявили, что право всегда можно «согнуть» в зависимости от того, кто платит больше.

Студенты в городе Пльзень призывали к порядочности и борьбе с ложью. На площади они скандировали: «Хватит!», «Позор!», «Отставка!». «Сегодня мы хотим побудить людей присоединиться к крупнейшей за последние 30 лет демонстрации на Летне, где планируется еще больше участников, чем в последней демонстрации на Вацлавской площади», — сказала соорганизатор демонстрации в Пардубице Ивана Бомова (Пиратская партия).

В Карловых Варах собралось около 250 митингующих, на площадь Масарика в Йиглаве, по оценкам ЧТК, вышло около 500 человек. В Оломоуце собралось значительно больше протестующих, чем две недели назад: в марше по центру городу участвовали несколько сотен человек. По дороге они раздавали листовки с приглашением принять участие в массовой акции протеста, запланированной на 23 июня. 

Источник: echo24.cz

Рассказать всем:
Темы
Андрей Бабиш Чехия протест
Читайте
по теме 
Президент Чехии: демонстрации против Бабиша не имеют смысла
10.06.2019 08:34 Политика
Президент Чехии: демонстрации против Бабиша не имеют смысла
1242 0
Холдинг Agrofert останется без сельскохозяйственных дотаций
06.06.2019 13:48 Экономика
Холдинг Agrofert останется без сельскохозяйственных дотаций
595 0
Организаторы: демонстрация на Вацлавской площади собрала 120 тысяч участников
04.06.2019 20:19 Политика
Организаторы: демонстрация на Вацлавской площади собрала 120 тысяч участников
2109 0
Андрей Бабиш может стать хлебным магнатом
29.05.2019 14:51 Экономика
Андрей Бабиш может стать хлебным магнатом
1057 0
Последние новости:
12
июня
Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека
12.06.2019 12:45 Общество
Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека
115 0
Рост цен ускорился в мае — больше всего подорожали жилье и продукты
12.06.2019 09:41 Экономика
Рост цен ускорился в мае — больше всего подорожали жилье и продукты
270 0
В посольстве РФ в Праге состоялось празднование Дня России
12.06.2019 10:30 Пресс-релизы
В посольстве РФ в Праге состоялось празднование Дня России
166 0
11
июня
На автомагистрали D35 автобус с детьми столкнулся с грузовиком
11.06.2019 20:34 Общество
На автомагистрали D35 автобус с детьми столкнулся с грузовиком
443 0
В зоопарке чешского города Злин родились три амурских тигренка
11.06.2019 15:01 Общество
В зоопарке чешского города Злин родились три амурских тигренка
374 0
Доходы топ-100 чешских компаний превысили 3 трлн крон
11.06.2019 14:11 Экономика
Доходы топ-100 чешских компаний превысили 3 трлн крон
432 0
В мае уровень безработицы в Чехии снизился до 2,6%
11.06.2019 10:29 Экономика
В мае уровень безработицы в Чехии снизился до 2,6%
395 0
Ночью сильный дождь с градом повредил дома и машины в Чехии
11.06.2019 08:32 Общество
Ночью сильный дождь с градом повредил дома и машины в Чехии
1232 0
10
июня
Чешский национальный банк будет определять критерии ипотеки
10.06.2019 19:35 Экономика
Чешский национальный банк будет определять критерии ипотеки
862 0
В Праге запланирована акция в поддержку журналиста Ивана Голунова
10.06.2019 16:38 Политика
В Праге запланирована акция в поддержку журналиста Ивана Голунова
715 0


Мобильная версия