Во многих чешских городах прошли акции против Андрея Бабиша

Во вторник тысячи людей в разных регионах республики снова вышли на улицы, чтобы потребовать отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой.

Фото: Martina Havelková

Около шести тысяч человек собралось в центре Брно, еще две тысячи, по словам организаторов, протестовали в Пльзене. Сотни людей участвовали в митингах и демонстрациях в городах Ческе-Будеевице, Пардубице, Оломоуц и Градец-Кралове. Протесты прошли в более чем трех сотнях муниципалитетов и городов.

В Брно демонстрация впервые состоялась на центральной площади Свободы. Люди держали в руках плакаты «ДА, вру и краду, Бабиш» или «Шпионы и лжецы должны быть в тюрьме». Актеры театра Болека Поливки выступили на сцене. Они заявили, что право всегда можно «согнуть» в зависимости от того, кто платит больше.

Студенты в городе Пльзень призывали к порядочности и борьбе с ложью. На площади они скандировали: «Хватит!», «Позор!», «Отставка!». «Сегодня мы хотим побудить людей присоединиться к крупнейшей за последние 30 лет демонстрации на Летне, где планируется еще больше участников, чем в последней демонстрации на Вацлавской площади», — сказала соорганизатор демонстрации в Пардубице Ивана Бомова (Пиратская партия).

В Карловых Варах собралось около 250 митингующих, на площадь Масарика в Йиглаве, по оценкам ЧТК, вышло около 500 человек. В Оломоуце собралось значительно больше протестующих, чем две недели назад: в марше по центру городу участвовали несколько сотен человек. По дороге они раздавали листовки с приглашением принять участие в массовой акции протеста, запланированной на 23 июня.

Источник: echo24.cz