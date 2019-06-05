Земан потребовал у посла России объяснений по поводу законопроекта о ветеранах 1968 года

Президент Чехии вызвал в Пражский Град посла России в ЧР Александра Змеевского. Милош Земан ожидает от дипломата объяснений по поводу законопроекта «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора», внесенного на рассмотрение Госдумы РФ представителями партии КПРФ.

Фото: kremlin.ru

Беседа, как написал в Facebook пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек, назначена на 13 июня.

420on.cz ранее сообщал, что данный документ был рассмотрен на круглом столе в нижней палате российского парламента по инициативе депутата Юрия Синельщикова. В его докладе говорилось, что участники чехословацкой операции «Дунай» действовали правомерно, являлись добросовестными бойцами, честно служившими своей Родине и интересам стран Варшавского договора. Парламентарий отметил, что ввод советских войск был «ответом на просьбу большинства членов Президиума ЦК КПЧ и ряда членов правительства ЧССР к Советскому Союзу об оказании им военной помощи в борьбе против контрреволюционных сил». Законопроект предполагает присваивать статус ветерана за «выполнение задач при подавлении попытки государственного переворота и обеспечении стабилизации ситуации в ЧССР на период масштабной военно-стратегической операции войск стран — членов Варшавского договора с 21 августа до ноября 1968 года».

Инициативу уже раскритиковал чешский МИД, напомнив о Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Федерацией, но признав при этом, что вопросы социальной политики являются внутренним делом каждой страны.