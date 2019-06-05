Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.67
USD
22.85
RUB
0.35
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
01n 21 °C
Земан потребовал у посла России объяснений по поводу законопроекта о ветеранах 1968 года

Земан потребовал у посла России объяснений по поводу законопроекта о ветеранах 1968 года

Александра Кириченко 130 0
Президент Чехии вызвал в Пражский Град посла России в ЧР Александра Змеевского. Милош Земан ожидает от дипломата объяснений по поводу законопроекта «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора», внесенного на рассмотрение Госдумы РФ представителями партии КПРФ.
Фото: kremlin.ru
Земан потребовал у посла России объяснений по поводу законопроекта о ветеранах 1968 года

Беседа, как написал в Facebook пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек, назначена на 13 июня.

420on.cz ранее сообщал, что данный документ был рассмотрен на круглом столе в нижней палате российского парламента по инициативе депутата Юрия Синельщикова. В его докладе говорилось, что участники чехословацкой операции «Дунай» действовали правомерно, являлись добросовестными бойцами, честно служившими своей Родине и интересам стран Варшавского договора. Парламентарий отметил, что ввод советских войск был «ответом на просьбу большинства членов Президиума ЦК КПЧ и ряда членов правительства ЧССР к Советскому Союзу об оказании им военной помощи в борьбе против контрреволюционных сил». Законопроект предполагает присваивать статус ветерана за «выполнение задач при подавлении попытки государственного переворота и обеспечении стабилизации ситуации в ЧССР на период масштабной военно-стратегической операции войск стран — членов Варшавского договора с 21 августа до ноября 1968 года».

Инициативу уже раскритиковал чешский МИД, напомнив о Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Федерацией, но признав при этом, что вопросы социальной политики являются внутренним делом каждой страны.

Рассказать всем:
Темы
Милош Земан 1968 год Россия
Читайте
по теме 
Денис Мантуров встретился с президентом Чехии
07.03.2019 08:38 Политика
Денис Мантуров встретился с президентом Чехии
1337 0
В Чехии сравнили цены на российский и американский газ
01.03.2019 08:52 Экономика
В Чехии сравнили цены на российский и американский газ
3171 0
Перед резиденцией президента Чехии выстроили стену против российской пропаганды
24.02.2019 21:23 Политика
Перед резиденцией президента Чехии выстроили стену против российской пропаганды
3701 0
У Земана самый высокий рейтинг, а у Бабиша – антирейтинг
13.02.2019 18:48 Политика
У Земана самый высокий рейтинг, а у Бабиша – антирейтинг
1017 0
Последние новости:
05
июня
В четверг в Чехии возможны сильные грозы с градом
05.06.2019 14:30 Общество
В четверг в Чехии возможны сильные грозы с градом
592 0
Автомобиль врезался в дерево — женщина-водитель умерла, никто не оказал ей помощь
05.06.2019 12:25 Общество
Автомобиль врезался в дерево — женщина-водитель умерла, никто не оказал ей помощь
962 0
«Карловарские минеральные воды» покупают сербскую компанию по производству напитков Knjaz Miloš
05.06.2019 11:19 Экономика
«Карловарские минеральные воды» покупают сербскую компанию по производству напитков Knjaz Miloš
238 0
От стадиона Страгов в Дейвице будут ездить трамваи
05.06.2019 10:23 Общество
От стадиона Страгов в Дейвице будут ездить трамваи
353 0
04
июня
Организаторы: демонстрация на Вацлавской площади собрала 120 тысяч участников
04.06.2019 20:19 Политика
Организаторы: демонстрация на Вацлавской площади собрала 120 тысяч участников
1528 0
Чехия вошла в топ-10 самых дешевых стран для отдыха
04.06.2019 14:08 Общество
Чехия вошла в топ-10 самых дешевых стран для отдыха
960 0
Полиция может использовать данные, полученные от информаторов и через соцсети
04.06.2019 13:44 Общество
Полиция может использовать данные, полученные от информаторов и через соцсети
566 0
Каждый пятый чех выплачивает ипотечный кредит
04.06.2019 10:45 Экономика
Каждый пятый чех выплачивает ипотечный кредит
689 0
Квота на украинских работников будет увеличена вдвое
04.06.2019 08:58 Экономика
Квота на украинских работников будет увеличена вдвое
1218 0
03
июня
МИД Чехии раскритиковал проект закона о присвоении статуса ветеранов боевых действий участникам событий 1968 года
03.06.2019 21:01 Политика
МИД Чехии раскритиковал проект закона о присвоении статуса ветеранов боевых действий участникам событий 1968 года
795 0


Мобильная версия