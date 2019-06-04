Организаторы: демонстрация на Вацлавской площади собрала 120 тысяч участников

В центре Праги во вторник, 4 июня, в 18:30 началась очередная демонстрация против премьер-министра страны Андрея Бабиша. Люди полностью заняли Вацлавскую площадь.

Фото: 420on.cz

По оценкам организаторов, инициативы «Миллионы мгновений за демократию», акция собрала 120 тысяч участников. Люди скандируют «Мы не слепые», «В отставку» и другие лозунги. Сотрудники 420on.cz сфотографировали начало акции.

Демонстрацию открыл своим выступлением Бенджамин Ролл, зампредседателя данной инициативы. «Каждую неделю Андрей Бабиш дает нам новые поводы для протеста. С нас хватит!» — заявил он.

Затем слово взял глава «Миллионов мгновений за демократию» Микулаш Минарж. Он отметил, что на этот раз собралось вдвое больше людей, чем в прошлый, и озвучил цифру в 120 тысяч. Также Минарж напомнил, что вызвал премьера на телевизионные дебаты, но тот отказался. Кроме того, активист сообщил, что следующая акция состоится 23 июня на пражской Летне и начнется в 16:30.

Ранее организаторы обещали, что демонстрация 4 июня станет второй по масштабности из произошедших в стране после 1989 года. Пальму первенства пока удерживает митинг профсоюзов, состоявшийся на Вацлавской площади 21 апреля 2012 года и собравший до 150 тысяч человек (полиция называла цифру в 90 тысяч).

Напомним, нынешнее событие стало пятым в серии протестов, поводом к которой стало назначение Марии Бенешовой министром юстиции. Как уже сообщал 420on.cz, полиция предложила направить в суд материалы дела по ферме Čapí hnízdo, возбужденного в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и других лиц, в том числе членов его семьи. После этого стоявший во главе минюста Ян Кнежинек был заменен на Бенешову, считающуюся крайне лояльной к Бабишу.

«Мы не хотим, чтобы премьер-министр установил контроль над правосудием путем смены министра юстиции на следующий день после того, как полиция предъявила ему обвинения, — заявляли организаторы акций. — Это похоже на самое большое вмешательство в судебную власть с ноября 1989 года. Мы не хотим, чтобы премьер-министр избежал справедливого судебного разбирательства».

Помимо прочего протестующие требуют, чтобы подконтрольный премьер-министру холдинг Agrofert вернул все несправедливо полученные дотации, чтобы дотирование и прочая поддержка группы предприятий была прекращена и чтобы Андрей Бабиш избавился от всех принадлежащих ему СМИ.

Источник: novinky.cz