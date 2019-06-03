Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.79
USD
22.92
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01d 26 °C
МИД Чехии раскритиковал проект закона о присвоении статуса ветеранов боевых действий участникам событий 1968 года

МИД Чехии раскритиковал проект закона о присвоении статуса ветеранов боевых действий участникам событий 1968 года

Марина Комарова 416 0
В Государственной Думе РФ на круглом столе рассматривался внесенный фракцией КПРФ законопроект «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора».
Фото: ČTK
МИД Чехии раскритиковал проект закона о присвоении статуса ветеранов боевых действий участникам событий 1968 года
Мероприятие было организовано по инициативе депутата Юрия Синельщикова. В его докладе говорилось, что участники чехословацкой операции «Дунай» действовали правомерно, являлись добросовестными бойцами, честно служившими своей Родине и интересам стран Варшавского договора. Парламентарий отметил, что ввод советских войск был «ответом на просьбу большинства членов Президиума ЦК КПЧ и ряда членов правительства ЧССР к Советскому Союзу об оказании им военной помощи в борьбе против контрреволюционных сил». 
 
МИД Чехии подверг законопроект критике. «В августе 1968 года Чехословакия была оккупирована Советским Союзом и большинством государств Варшавского договора в нарушение норм международного права и против воли законных представителей тогдашнего государства и подавляющего большинства его граждан», — говорится в сообщении МИДа.
 
Дипмиссия признает, что вопросы социальной политики являются внутренним делом для каждой страны, но все же серьезно обеспокоена обоснованием к проекту. В нем статус ветерана присваивается за «выполнение задач при подавлении попытки государственного переворота и обеспечении стабилизации ситуации в ЧССР на период масштабной военно-стратегической операции войск стран — членов Варшавского договора с 21 августа до ноября 1968 года».
 
Министерство иностранных дел Чехии отмечает, что в Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Федерацией, подписанном президентами обеих стран в августе 1993 года, четко выражена взаимная воля «положить конец тоталитарному прошлому, связанному с неприемлемым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории». 
 
«Мы предполагаем, что российская сторона считает этот договор действительным и избегает действий, которые могли бы оспорить его содержание», — заявили в МИДе.
 
Источник: zpravy.aktualne.cz
Рассказать всем:
Темы
1968 год Чехия Россия Министерство иностранных дел
Читайте
по теме 
Неизвестный памятник Палаху в центре Праги может быть достроен
16.01.2019 23:13 Общество
Неизвестный памятник Палаху в центре Праги может быть достроен
1235 0
Историк нашел девушек с легендарной фотографии Яна Палаха
24.08.2018 11:23 Общество
Историк нашел девушек с легендарной фотографии Яна Палаха
3012 0
Журналист в Праге предложил проект памятника участникам демонстрации на Красной площади 1968 года
23.08.2018 08:34 Культура
Журналист в Праге предложил проект памятника участникам демонстрации на Красной площади 1968 года
1963 0
Чешские СМИ опубликовали неизвестные фотографии оккупации 1968 года
22.08.2018 14:28 Общество
Чешские СМИ опубликовали неизвестные фотографии оккупации 1968 года
2827 0
Последние новости:
04
июня
Каждый пятый чех выплачивает ипотечный кредит
04.06.2019 10:45 Экономика
Каждый пятый чех выплачивает ипотечный кредит
123 0
Квота на украинских работников будет увеличена вдвое
04.06.2019 08:58 Экономика
Квота на украинских работников будет увеличена вдвое
310 0
03
июня
Профицит бюджета Праги в прошлом году составил 6,7 млрд крон
03.06.2019 15:14 Экономика
Профицит бюджета Праги в прошлом году составил 6,7 млрд крон
391 0
Чешские археологи отправятся в плавание на копии неолитической лодки
03.06.2019 14:31 Культура
Чешские археологи отправятся в плавание на копии неолитической лодки
232 0
Причиной аварии круизного лайнера в Венеции стала неисправность двигателя
03.06.2019 11:45 Общество
Причиной аварии круизного лайнера в Венеции стала неисправность двигателя
562 0
Посетителям национальных парков выдадут паспорта
03.06.2019 10:56 Общество
Посетителям национальных парков выдадут паспорта
572 0
Глава КС Чехии назвал дискриминацией решение отеля не заселять россиян из-за «крымского вопроса»
03.06.2019 09:39 Политика
Глава КС Чехии назвал дискриминацией решение отеля не заселять россиян из-за «крымского вопроса»
844 0
31
мая
ČSA отменяет два авиамаршрута из Праги в Португалию
31.05.2019 14:33 Экономика
ČSA отменяет два авиамаршрута из Праги в Португалию
1445 0
Лето начинается в эти выходные
31.05.2019 12:48 Общество
Лето начинается в эти выходные
840 0
Половина чехов работает с конфиденциальными данными в публичном Wi-Fi
31.05.2019 10:16 Общество
Половина чехов работает с конфиденциальными данными в публичном Wi-Fi
776 0


Мобильная версия