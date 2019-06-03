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Глава КС Чехии назвал дискриминацией решение отеля не заселять россиян из-за «крымского вопроса»

Глава КС Чехии назвал дискриминацией решение отеля не заселять россиян из-за «крымского вопроса»

Марина Комарова 445 0
Павел Рыхетски раскритиковал решение своих коллег, которые не сочли дискриминационным отказ гостиницы заселять россиян, отказавшихся признать «оккупацию Крыма» Россией.
Фото: Tomáš Hájek
Глава КС Чехии назвал дискриминацией решение отеля не заселять россиян из-за «крымского вопроса»

Отель оказывал услуги только тем гражданам Российской Федерации, которые не согласны с «оккупацией». По словам Рыхетски, это дискриминация по принципу коллективной вины. Об этом он заявил в программе «Вопросы Вацлава Моравца» на Чешском телевидении.

«Я связан определенной степенью лояльности по отношению к Конституционному суду и его прецедентному праву, но я ничего не могу с собой поделать, мне очень стыдно за решение по этому делу», — сказал Рыхетски, отвергнув аргументы коллег.

«Это решение во всех отношениях отрицает основополагающие принципы верховенства закона. Это неправда, что допустимо подвергать дискриминации людей, исходя из их гражданства. Это принцип коллективной вины, который в данном случае вообще не должен возникать», — сказал глава КС Чехии.

Рыхетски также отверг довод судьи Войтеха Симичка о том, что подход отельера простителен, потому что предсказуем. «Значит, предсказуемая дискриминация разрешена? И только непредсказуемая запрещена? Любая дискриминация запрещена», — подчеркнул Рыхетски.

Он сравнил требование владельца отеля в Остраве с ситуацией, когда граждане Чехословакии должны были после 1968 года подписать декларацию о согласии с вступлением оккупационных сил.

По словам председателя КС, теоретически возможно, что Конституционный суд еще раз займется этим вопросом, если другой предприниматель поступит таким же образом. Вторым вариантом, по его словам, является вмешательство европейских судов, так как в этом деле было применено европейское законодательство. По словам Рыхетского, Высший административный суд, в который было возвращено дело, теперь должен обратиться в Суд Европейского союза в Люксембурге. «Это был бы более быстрый и более эффективный способ решения проблемы», — сказал он.

Как уже сообщал 420on.cz, Конституционный суд Чехии не счел дискриминационным отказ местного отеля заселять россиян, которые отказались признать «оккупацию Крыма» Россией. Даже в бизнесе должна быть гарантирована свобода выражения мнений, говорится в решении суда от 30 апреля 2019 года. Поводом для судебного разбирательства стали действия отеля Brioni Boutique Hotel в чешской Остраве. У входа в гостиницу и на ее сайте было вывешено объявление, в котором говорилось, что по состоянию на 24 марта 2014 года отель не принимал россиян по причине «аннексии Крыма». Услугами гостиницы могли воспользоваться только те граждане РФ, которые согласились бы подписать документ, где выражается «несогласие с оккупацией Крыма, противоречащей всем нормам, которые должны применяться в XXI веке».

Чешская торговая инспекция сочла, что своими действиями отель нарушил запрет на дискриминацию, и оштрафовала его на 50 тысяч крон. Областной суд в Остраве это решение отменил и вернул дело ответчику для дальнейшего разбирательства. Данное решение отменил уже Высший административный суд, передавший дело обратно на рассмотрение областного суда. Тот уменьшил сумму штрафа до 5 тысяч крон. Кассационную жалобу Brioni Boutique Hotel Верховный административный суд отклонил.

КС, однако, пришел к выводу, что жалоба отеля была обоснованной. «Заявитель является субъектом предпринимательской деятельности. Фундаментальное право на ведение бизнеса — это не только способ получения средств на жизненные нужды, но и, в меньшей степени, пространство для самореализации», — заявили в суде. КС также напомнил, что Евросоюз и, в частности, Чехия официально не признают Крым российской территорией.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Россия Чехия суды дискриминация гостиницы
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