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На выборах в Европарламент в Чехии победило движение ANO

На выборах в Европарламент в Чехии победило движение ANO

Марина Комарова 105 0
Руководство партии ANO празднует победу: движение получило на выборах 21% голосов избирателей и будет иметь в Европарламенте шесть представителей.
Фото: Roman Vondrouš, ČTK
На выборах в Европарламент в Чехии победило движение ANO

Второе место досталось Гражданско-демократической партии — за нее прголосовали 14,5% граждан Чехии (четыре депутата в Европарламенте), третье место заняла Пиратска партия с результатом 14% (три депутата).

«Я хотел бы поблагодарить всех граждан, которые проголосовали за нас. Мы действительно ценим это. Я считаю это большим успехом. Была интенсивная грязная кампания, негативные новости, вот почему я считаю это большим успехом», — заявил премьер-министр Чехии, глава партии ANO, на пресс-конференции.

Бабиш сказал, что чешские депутаты в Европарламенте должны держаться вместе, а не «пинать» друг друга. «У нас всего 21 представитель. Если мы не сможем выступать там единообразно и бороться за Чехию, мне очень жаль», — добавил он.

Премьер-министр добавил, что считает выборы показателем того, работает ли правительство. «Наше правительство работает отлично, у Чехии отличные результаты. Нет причин беспокоиться о будущем нашей страны», — подчеркнул политик.

По данным Чешского статистического управления, явка на выборы в Чехии составила 28,7%, что на 10% больше, чем в 2014 году. «Люди, вероятно, предпочли хоккей или больше заинтересованы во внутренней политике. Но только мы, политики, можем убедить граждан в том, что европейские выборы важны и что даже 21 член в Европарламенте может что-то изменить», — отметил Ярослав Фалтынек, заместитель председателя партии ANO.

Источник: novinky.cz

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