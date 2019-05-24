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Сегодня и завтра в Чехии пройдут выборы в Европарламент

Сегодня и завтра в Чехии пройдут выборы в Европарламент

Марина Комарова 157 0
В пятницу и субботу чехи будут решать, кто будет представлять их в Европарламенте в течение следующих пяти лет. Избирательные участки, которых в республике насчитывается почти 14 800, откроются в пятницу в два часа дня.
Сегодня и завтра в Чехии пройдут выборы в Европарламент

Первыми избирателями традиционно станут политические лидеры, председатели парламентских партий, а также президент Милош Земан.

Для участия в выборах необходимо принести удостоверение личности. Каждый гражданин Чехии может отдать свой голос максимум двум кандидатам, которых он должен указать в выбранном бюллетене. В выборах в Европарламент участвует 841 кандидат от четырех десятков партий, движений и коалиций. В Европарламент по итогам выборов пройдет 21 человек. Избирательные участки будут открыты в Чешской Республике в пятницу до 22:00 и после ночного перерыва в субботу с 8:00 до 14:00. Чехия — единственная страна ЕС, в которой выборы в Европарламент проходят два дня.

Ирландцы также выберут своих членов Европарламента в пятницу. Британцы и голландцы уже сделали это в четверг. Выборы продолжатся в субботу, когда на избирательные участки придут не только чехи, но и жители Латвии, Мальты и Словакии. Остальные страны ЕС проголосуют в воскресенье. В Чехии результаты будут объявлены в воскресенье около 11 часов вечера.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
Европарламент выборы Чехия Европа Евросоюз
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