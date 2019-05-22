Против Бабиша и министра юстиции на Вацлавской площади митинговали 50 тысяч человек

Во вторник в центре Праги 50 тысяч человек протестовали против недавно назначенного министра юстиции Марии Бенешовой и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Последний посоветовал организаторам, которые в конце мероприятия призвали обоих политиков уйти в отставку, создать собственную партию, чтобы изменить ситуацию.

Фото: Novinky.cz

«Этого уже нельзя не замечать, мы требуем отставки Марии Бенешовой, мы требуем отставки Андрея Бабиша, мы требуем выполнения семи условий для независимого правосудия», — заявили организаторы. Микулаш Минарж, организатор акций протеста и глава ассоциации «Миллионы мгновений за демократию», пригласил Бабиша на телевизионные дебаты.

Бабиш ответил, что люди имеют право проводить демонстрации и выражать свое мнение. «У нас демократия. Но я не вижу ни одной причины, по которой я должен реагировать на вызовы господина Минаржа. Он использует демонстрации для создания своей собственной видимости. Он даже регулярно посылает мне ночью смс, которые можно расценить и как угрозы», — сказал Бабиш.

«Я советую ему создать политическую партию или движение и бороться за благосклонность избирателей на свободных демократических выборах. Это законное средство изменения ситуации в обществе, которой он явно недоволен», — добавил премьер.

За последние недели десятки тысяч людей приняли участие в акциях протеста и митингах в Праге и других городах Чехии. Вчерашнее мероприятие стало четвертым в серии.

Как уже сообщал 420on.cz, полиция предложила направить в суд материалы дела по ферме Čapí hnízdo, возбужденного в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и других лиц, в том числе членов его семьи.

«Мы не хотим, чтобы премьер-министр установил контроль над правосудием путем смены министра юстиции на следующий день после того, как полиция предъявила ему обвинения, — заявляют организаторы акций. — Это похоже на самое большое вмешательство в судебную власть с ноября 1989 года. Мы не хотим, чтобы премьер-министр избежал справедливого судебного разбирательства».



Источник: novinky.cz