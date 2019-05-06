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В Праге протестуют против назначения нового министра юстиции

В Праге протестуют против назначения нового министра юстиции

Марина Комарова 425 0
На Староместской площади в Праге в понедельник вечером прошла очередная демонстрация против назначения Марии Бенешовой министром юстиции. Организатором акции выступила гражданская инициатива «Миллионы мгновений за демократию».
Фото: ČTK
В Праге протестуют против назначения нового министра юстиции
На площадь пришли тысячи людей, аналогичные акции протеста также проходят в других городах Чехии.
Неделю назад демонстрация против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, организованная этой же инициативой, началась у Пражского Града и завершилась массовым митингом на Староместской площади. Противники Бабиша опасаются, что независимость судебной власти в республике находится под угрозой. 
 
«Мы не хотим, чтобы премьер-министр установил контроль над правосудием путем смены министра юстиции на следующий день после того, как полиция предъявила ему обвинения, — заявили организаторы. — Это похоже на самое большое вмешательство в судебную власть с ноября 1989 года. Мы не хотим, чтобы премьер-министр избежал справедливого судебного разбирательства».
 
Как уже сообщал 420on.cz, полиция предложила направить в суд материалы дела по ферме Čapí hnízdo, возбужденного в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и других лиц, в том числе членов его семьи.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
Андрей Бабиш полиция протест Прага Министерство юстиций
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