Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.7
USD
23.0
RUB
0.35
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
КС Чехии разрешил отелю не заселять признавших присоединение Крыма россиян

КС Чехии разрешил отелю не заселять признавших присоединение Крыма россиян

Марина Комарова 659 0
Конституционный суд (КС) Чехии не счел дискриминационным отказ местного отеля заселять россиян, которые отказались признать «оккупацию Крыма» Россией. Даже в бизнесе должна быть гарантирована свобода выражения мнений, говорится в решении суда от 30 апреля 2019 года.
КС Чехии разрешил отелю не заселять признавших присоединение Крыма россиян

Поводом для судебного разбирательства стали действия отеля Brioni Boutique Hotel в чешской Остраве. У входа в гостиницу и на ее сайте было вывешено объявление, в котором говорилось, что по состоянию на 24 марта 2014 года отель не принимал россиян по причине «аннексии Крыма». Услугами гостиницы могли воспользоваться только те граждане РФ, которые согласились бы подписать документ, где выражается «несогласие с оккупацией Крыма, противоречащей всем нормам, которые должны применяться в XXI веке».

Чешская торговая инспекция сочла, что своими действиями отель нарушил запрет на дискриминацию, и оштрафовала его на 50 тысяч крон. Областной суд в Остраве это решение отменил и вернул дело ответчику для дальнейшего разбирательства. Данное решение отменил уже Высший административный суд, передавший дело обратно на рассмотрение областного суда. Тот уменьшил сумму штрафа до 5 тысяч крон. Кассационную жалобу Brioni Boutique Hotel Верховный административный суд отклонил.

КС, однако, пришел к выводу, что жалоба отеля была обоснованной. По мнению суда, «причины, по которым арендодатель вправе ограничивать свою потенциальную клиентуру, могут быть разными и варьироваться от рациональных до эксцентричных». «Дискриминация имела бы место, если бы причина отказа в предоставлении услуг была основана на ненависти, явно выдумана, ущемляла достоинство потребителя или подозрительно отличалась (от других причин — “Ъ”)», — говорится в решении КС. Судья уточнил, в центре Остравы находятся «десятки других объектов для размещения», поэтому у туристов не должно возникнуть проблем с поиском отеля.

«Заявитель является субъектом предпринимательской деятельности. Фундаментальное право на ведение бизнеса — это не только способ получения средств на жизненные нужды, но и, в меньшей степени, пространство для самореализации», — заявили в суде. КС также напомнил, что Евросоюз и, в частности, Чехия официально не признают Крым российской территорией.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум. По официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение полуострова к РФ, явка составила 83,1%. 18 марта того же года Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели против Москвы санкции.

Источник: Комммерсант

Рассказать всем:
Темы
гостиницы Острава Россия Чехия суды туристы
Читайте
по теме 
В рамках акции «Ночь отелей» в чешских гостиницах остались последние места
22.01.2019 17:00 Экономика
В рамках акции «Ночь отелей» в чешских гостиницах остались последние места
1507 0
Сервис Booking.com заплатит штраф за нарушение правил конкуренции на чешском рынке
19.12.2018 14:01 Экономика
Сервис Booking.com заплатит штраф за нарушение правил конкуренции на чешском рынке
3475 0
Что случилось: Пражские отели объявили о падении спроса летом
03.09.2018 14:45 Общество
Что случилось: Пражские отели объявили о падении спроса летом
3049 0
Шестеро иностранцев изнасиловали учительницу в пражском отеле
04.04.2018 12:45 Общество
Шестеро иностранцев изнасиловали учительницу в пражском отеле
7190 0
Последние новости:
02
мая
На кольцевой автодороге в Праге загорелся автобус с заключенными
02.05.2019 14:09 Общество
На кольцевой автодороге в Праге загорелся автобус с заключенными
1097 0
Бензин в Чехии подорожал
02.05.2019 12:43 Экономика
Бензин в Чехии подорожал
1029 0
Прага признана лучшим городом для студентов
02.05.2019 11:19 Общество
Прага признана лучшим городом для студентов
852 0
Стоимость новых квартир в Праге за год выросла на 18%
02.05.2019 09:06 Экономика
Стоимость новых квартир в Праге за год выросла на 18%
772 0
30
апреля
Сегодня в Чехии пройдет Вальпургиева ночь
30.04.2019 13:48 Культура
Сегодня в Чехии пройдет Вальпургиева ночь
3853 0
Чехия планирует штрафовать за «двойное» качество продуктов питания
30.04.2019 12:23 Экономика
Чехия планирует штрафовать за «двойное» качество продуктов питания
1321 0
В Праге откроют самый большой пивной ресторан
30.04.2019 10:44 Общество
В Праге откроют самый большой пивной ресторан
2249 0
В Праге протестовали против премьер-министра Чехии
30.04.2019 08:53 Политика
В Праге протестовали против премьер-министра Чехии
1362 0
29
апреля
Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете
29.04.2019 18:54 Экономика
Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете
1858 0
Прага запретит использование пластиковой посуды на фестивалях
29.04.2019 13:16 Общество
Прага запретит использование пластиковой посуды на фестивалях
865 0


Мобильная версия