КС Чехии разрешил отелю не заселять признавших присоединение Крыма россиян

Конституционный суд (КС) Чехии не счел дискриминационным отказ местного отеля заселять россиян, которые отказались признать «оккупацию Крыма» Россией. Даже в бизнесе должна быть гарантирована свобода выражения мнений, говорится в решении суда от 30 апреля 2019 года.

Поводом для судебного разбирательства стали действия отеля Brioni Boutique Hotel в чешской Остраве. У входа в гостиницу и на ее сайте было вывешено объявление, в котором говорилось, что по состоянию на 24 марта 2014 года отель не принимал россиян по причине «аннексии Крыма». Услугами гостиницы могли воспользоваться только те граждане РФ, которые согласились бы подписать документ, где выражается «несогласие с оккупацией Крыма, противоречащей всем нормам, которые должны применяться в XXI веке».

Чешская торговая инспекция сочла, что своими действиями отель нарушил запрет на дискриминацию, и оштрафовала его на 50 тысяч крон. Областной суд в Остраве это решение отменил и вернул дело ответчику для дальнейшего разбирательства. Данное решение отменил уже Высший административный суд, передавший дело обратно на рассмотрение областного суда. Тот уменьшил сумму штрафа до 5 тысяч крон. Кассационную жалобу Brioni Boutique Hotel Верховный административный суд отклонил.

КС, однако, пришел к выводу, что жалоба отеля была обоснованной. По мнению суда, «причины, по которым арендодатель вправе ограничивать свою потенциальную клиентуру, могут быть разными и варьироваться от рациональных до эксцентричных». «Дискриминация имела бы место, если бы причина отказа в предоставлении услуг была основана на ненависти, явно выдумана, ущемляла достоинство потребителя или подозрительно отличалась (от других причин — “Ъ”)», — говорится в решении КС. Судья уточнил, в центре Остравы находятся «десятки других объектов для размещения», поэтому у туристов не должно возникнуть проблем с поиском отеля.

«Заявитель является субъектом предпринимательской деятельности. Фундаментальное право на ведение бизнеса — это не только способ получения средств на жизненные нужды, но и, в меньшей степени, пространство для самореализации», — заявили в суде. КС также напомнил, что Евросоюз и, в частности, Чехия официально не признают Крым российской территорией.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум. По официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение полуострова к РФ, явка составила 83,1%. 18 марта того же года Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели против Москвы санкции.

Источник: Комммерсант