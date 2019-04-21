Экзитполы: Зеленский разгромил Порошенко во втором туре

Шоумен Владимир Зеленский одержал уверенную победу во втором туре выборов президента Украины. По данным «Национального экзитпола» на 18 часов по местному времени, он набрал 73,2% голосов, тогда как действующий президент Петр Порошенко — всего 25,3%.

Избирательные участки закрылись на Украине в 20:00 (время совпадает с московским).

Разгромную победу Зеленского предсказывали опросы за несколько дней до второго тура. В четверг социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которым за Зеленского готовы были проголосовать 73% из числа определившихся с выбором, за Порошенко — 27%.

Не изменили настроения избирателей и прошедшие в пятницу дебаты на стадионе «Олимпийский». Оба кандидата в течение часа отвечали на вопросы друг друга и излагали свой взгляд на будущее Украины. Зеленский заявил, что поддерживает европейский путь и упрекнул оппонента в невыполнении предвыборных обещаний, данных пять лет назад. Порошенко указывал на то, что человек без политического опыта не может управлять страной и противостоять агрессии российского президента Владимира Путина.

Первый тур выборов прошел на Украине три недели назад. Зеленский победил с результатом в 30,2% голосов. У Порошенко было почти в два раза меньше — 15,9%.