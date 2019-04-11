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Европейский совет одобрил отсрочку Брекзита до 31 октября

Европейский совет одобрил отсрочку Брекзита до 31 октября

Марина Комарова 172 0
Выход Великобритании из ЕC отложен до 31 октября. Такое решение принято 10 апреля на внеочередном саммите Европейского совета в Брюсселе, сообщил президент совета Дональд Туск.
Европейский совет одобрил отсрочку Брекзита до 31 октября
«Продление должно длиться столько, сколько необходимо, но в любом случае не дольше 31 октября 2019 года», — говорится в принятом постановлении. Таким образом, соглашение о выходе может вступить в силу и раньше, если стороны завершат процедуры ратификации до 31 октября.
 
Указанная дата соответствует окончанию срока полномочий нынешней Европейской комиссии (изначально Брекзит был запланирован на 29 марта). «Это означает дополнительные шесть месяцев для Британии, чтобы найти лучшее из возможных решений», — написал Туск в Twitter после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. «Пожалуйста, не тратьте это время впустую», — добавил он.
 
Британский премьер подчеркнула, что хочет продолжить переговоры, чтобы представители страны в Европарламенте одобрили соглашение как можно скорее. «Мы как политики должны найти способ принять демократическое решение на основе референдума, обеспечить безопасность Брекзита и помочь нашей стране продвинуться вперед», — сказала премьер-министр.
 
По словам Туска, британская сторона может не только ратифицировать договор, но и пересмотреть всю стратегию Брекзита. Важно, что изменения могут возникнуть в политической декларации, описывающей общее видение будущих отношений, но не в тексте соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из Евросоюза, заявил президент Европейского совета. Он напомнил, что до конца октября у Британии еще есть возможность отозвать заявку на выход из ЕС.
 
Предполагается, что выборы в Европарламент пройдут в Великобритании в конце мая. По словам Мэй, не исключено, что соглашение по Брекзиту будет утверждено вовремя и что выход из ЕС состоится до выборов.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
Великобритания Евросоюз Европарламент brexit
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