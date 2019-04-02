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Посла России в Праге повторно вызвали в МИД Чехии

Посла России в Праге повторно вызвали в МИД Чехии

Марина Комарова 1279 0
Второй раз за последние две недели посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии. В том числе обсуждалась ситуация, связанная с арендой ряда объектов недвижимости в Праге.
Посла России в Праге повторно вызвали в МИД Чехии

В середине марта посла принял заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек, а 29 марта состоялась личная встреча главы МИД Чехии Томаша Петршичка и Александра Змеевского. Подробности встречи пресс-служба МИД не раскрывает.

СМИ сообщают, что чешский МИД заинтересован в скорейшем разрешении ситуации, связанной с арендой объектов недвижимости в Праге, которые использует российская сторона. Министр ожидает, что соответствующие решения будут приняты в ближайшие недели.

Как уже сообщал 420on.cz, в начале марта чешское издание Deník N опубликовало статью о том, что российские государственные структуры в Праге получают деньги от аренды сотни квартир, которые находятся в собственности Чешской Республики, тем самым нарушая дипломатические контракты. В том числе речь шла о сотруднике дипведомства Александре Терентьеве, который сдавал квартиры дипломатов без договора, брал деньги наличными и запугивал жителей. Полиция также расследует несколько физических нападений.

«Его поведение выходит за допустимые рамки даже для человека, который пользуется дипломатическим иммунитетом, — сказал источник в Министерстве иностранных дел Чехии на прошлой неделе, — его поведение также наносит ущерб российской стороне».

20 марта в МИД России был приглашен посол Чешской Республики в Москве Витезслав Пивонька. В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к «ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной». Главе дипломатической миссии Чехии сделали представление в связи с нагнетаемой нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета. Тогда отмечалось, что имущественные вопросы — предмет двусторонних переговоров с чешскими властями и что чешской стороне заявлено о необходимости проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса «во избежание деструктивных последствий».

26 марта Пивонька был проинформирован, что российская сторона по-прежнему заинтересована в том, чтобы найти приемлемые для обеих сторон решения. Для этого в самое ближайшее время может пройти новый раунд консультаций.

Источник: www.seznamzpravy.cz

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Темы
Чехия Россия Прага аренда недвижимости Министерство иностранных дел
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