Европарламент одобрил новый закон об авторском праве

Депутаты Европарламента одобрили спорную реформу о защите авторских прав в интернете, чтобы адаптировать европейское авторское право к цифровой эпохе.

Директива должна быть официально утверждена государствами — членами ЕС. Затем у Чехии, как и у других стран ЕС, будет два года, чтобы внести соответствующие изменения в законодательство.

Интернет-платформы, такие как Google, Facebook и другие, будут обязаны проверять, нарушает или нет авторские права контент, загруженный пользователем. Критики директивы называют это цензурой интернета. В выходные дни в ряде европейских стран были проведены демонстрации против реформы. Молодые люди в Австрии, Польше и Португалии выходили на улицы в знак протеста, самые многочисленные демонстрации прошли в Германии.

Наиболее спорными являются 11-я и 13-я статьи закона. Первая статья предусматривает, что правообладатели (включая средства массовой информации, журналистов, артистов) вправе рассчитывать на справедливую долю при использовании их собственного контента в интернете, а вторая налагает на интернет-платформы обязательство анализировать контент на предмет возможного нарушения авторских прав, в том числе с помощью специальных фильтров. По мнению противников этой идеи, «роботы» не смогут распознать, например, пародию или карикатуру и заблокируют весь контент целиком, что и будет цензурой.

Источник: zpravy.aktualne.cz