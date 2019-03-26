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У МИД РФ «есть вопросы» в отношении чешской собственности в России

У МИД РФ «есть вопросы» в отношении чешской собственности в России

Марина Комарова 1801 0
Некоторые чешские СМИ продолжают нагнетать напряженность вокруг объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной. «Складывается впечатление, что из этой темы пытаются сделать раздражитель, влияющий на атмосферу отношений между нашими странами», — говорится в официальном заявлении МИД России.
У МИД РФ «есть вопросы» в отношении чешской собственности в России

Ведомство напоминает, что имущественные вопросы являются предметом двусторонних переговоров с чешскими властями. Ситуацию неоднократно обсуждали как в Москве, так и в Праге, и «есть понимание в отношении графика дальнейших контактов».

26 марта посол Чехии в Москве В. Пивонька был проинформирован, что российская сторона по-прежнему заинтересована в том, чтобы найти приемлемые для обеих сторон решения. Для этого в самое ближайшее время может пройти новый раунд консультаций.

«Уверены, что искусственный медийный ажиотаж, нагнетание ситуации, не говоря уже о скоропалительных односторонних шагах, никак не способствуют скорейшему урегулированию проблем. Рассчитываем на деловой, профессиональный подход наших партнеров в Праге. Тем более, что в отношении чешской собственности в России имеются вопросы», — заявил МИД России.

Как уже сообщал 420on.cz, в начале марта чешское издание Deník N опубликовало статью о том, что российские государственные структуры в Праге получают деньги от аренды сотни квартир, которые находятся в собственности Чешской Республики, тем самым нарушая дипломатические контракты. 

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Темы
Чехия Прага аренда недвижимости
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